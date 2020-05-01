«Максимум по 50»: Зеленский записал новое видеообращение

Месяц карантина позволил сбить первую волну заболевания коронавирусом в Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Президент сообщил, что Украина обеспечила регулярную доставку в Украину грузов со всем необходимым для борьбы с эпидемией, а также начала производство экспресс и ПЦР-тестов, многоразовых защитных костюмов, изготовления до миллиона масок в сутки. Кроме того, вскоре будут закуплены аппараты ИВЛ, на что пойдут 100 млн грн.

Гарант заявил, что карантин принес немало трудностей бизнесу и гражданам, однако власть "работает над облегчением жизни". В частности рассказал о программе кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%, на которую запланировано до 30 миллиардов гривен, 6 миллиардов на увеличение минимальной помощи по безработице, а также о помощи детям предпринимателей.

Также в обращении речь шла о программе "Большая стройка", которая поможет "разогреть" экономику после карантина. Президент напомнил – в текущем году выделено 85 миллиардов гривен на дороги государственного значения и 22 миллиарда – на местные дороги.

А вот ситуацию с отменой карантина в Черкассах президент назвал "попыткой заработать политический рейтинг ценой жизни и здоровья жителей", напомнив об обязательной юридической ответственности.

Напоследок Зеленский призвал праздновать майские выходные дома.

"Давайте сегодня отмечать не на все 100, беречь иммунитет, поэтому максимум по 50, чтобы у всех у нас было 36,6", - сказал Зеленский.

Напомним, в Офисе президента заявили, що Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм.

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