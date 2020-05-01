«Максимум по 50»: Зеленский записал новое видеообращение

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8770.64
ETH/USD
211.91
LTC/USD
47.58
USD/UAH
27.20
EUR/UAH
29.70
RUB/UAH
0.37
Месяц карантина позволил сбить первую волну заболевания коронавирусом в Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Президент сообщил, что Украина обеспечила регулярную доставку в Украину грузов со всем необходимым для борьбы с эпидемией, а также начала производство экспресс и ПЦР-тестов, многоразовых защитных костюмов, изготовления до миллиона масок в сутки. Кроме того, вскоре будут закуплены аппараты ИВЛ, на что пойдут 100 млн грн.
Гарант заявил, что карантин принес немало трудностей бизнесу и гражданам, однако власть "работает над облегчением жизни". В частности рассказал о программе кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%, на которую запланировано до 30 миллиардов гривен, 6 миллиардов на увеличение минимальной помощи по безработице, а также о помощи детям предпринимателей.
Также в обращении речь шла о программе "Большая стройка", которая поможет "разогреть" экономику после карантина. Президент напомнил – в текущем году выделено 85 миллиардов гривен на дороги государственного значения и 22 миллиарда – на местные дороги.
А вот ситуацию с отменой карантина в Черкассах президент назвал "попыткой заработать политический рейтинг ценой жизни и здоровья жителей", напомнив об обязательной юридической ответственности.
Напоследок Зеленский призвал праздновать майские выходные дома.
"Давайте сегодня отмечать не на все 100, беречь иммунитет, поэтому максимум по 50, чтобы у всех у нас было 36,6", - сказал Зеленский.
Напомним, в Офисе президента заявили, що Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости