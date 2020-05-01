Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм, – ОП

Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм, детально прорабатывая все этапы. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента Украины.

На традиционном совещании президента Владимира Зеленского, представителей Кабмина и государственных ведомств, ответственных за мероприятия по противодействию COVID-19, говорилось о том, что сегодня в Украине должны открыться продовольственные рынки. Однако на них будут действовать четкие правила, предотвращающие распространение коронавирусной инфекции.

Отмечается, что майские праздники – последние из опасных выходных, которые могут повлечь скопление людей. Как сообщили в Национальной полиции, в эти дни в парках будут дежурить патрули, чтобы предотвратить массовые сборы граждан.

Также на совещании сообщили, что увеличилось количество человек, которые устанавливают приложение "Действуй дома", помогающее проходить самоизоляцию во время карантина. Так, с помощью приложения людей регулярно проверяют на соблюдение правил. В частности после получения уведомления гражданину необходимо в течение 15 минут сделать фото своего лица на фоне окружающей среды, что соответствовало бы геолокации, времени, фотоданным.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко добавил, что из более 7 тыс. граждан, которые пересекли границу на въезд в Украину за минувшие сутки, 65% установили это приложение. Несколько дней раньше таких была половина из общего числа.

"Украинцы становятся сознательнее и быстро принимают нововведения и современные подходы, чтобы обезопасить себя, родных и окружение, - резюмировал Зеленский. - В основе приложения – лучший зарубежный опыт. Уверен, он поможет украинцам комфортнее проходить самоизоляцию во время карантина".

Кроме того, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ежедневно все больше украинцев выздоравливают от коронавируса.

Напомним, Зеленский заговорил о необходимости выхода из карантина.

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