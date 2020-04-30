«Этого хотят все»: Зеленский заговорил о необходимости выхода из карантина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже следует определиться, как Украина должна выходить из карантина. Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

Так, во время традиционного совещания с представителями Кабинета Министров и главных государственных ведомств, ответственных за меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, поставили вопрос о необходимости разработки плана выхода из режима карантина.

"Мы еще не одолели коронавирус полностью, но уже должны думать наперед, как правильно выходить из карантина, - заявил гарант. – Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности".

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что правительство уже работает над механизмами послабления карантинных ограничений.

Добавим, что в Минздраве фиксируют постепенное увеличение количества тестирований на коронавирус в Украине.

Как сообщалось, правительство планирует ввести адаптивный карантин в регионах после 11 мая.

Ранее "Комментарии" писали, что карантин сохранил жизнь не менее трети украинцев. Так считает главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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