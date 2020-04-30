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«Средневековье»: Ляшко об идее коллективного иммунитета от коронавируса

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что карантин сохранил жизнь не меньше трети украинцев

сегодня, 13:49
Автор:

• Таисия Ерохина

«Средневековье»: Ляшко об идее коллективного иммунитета от коронавируса

Идея формирования коллективного иммунитета от коронавируса, в отличии от внедрения карантинных мер, не сработает. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко "Обозревателю".

По его словам, нельзя говорить, что в Украине уже сформировался коллективный иммунитет от коронавируса, который якобы может помочь осенью-зимой.

"Формирование коллективного иммунитета из-за заболеваемости – это Средневековье, - заявил Ляшко. – Если бы мы хотели такое в Украине – мы бы не вводили никакого карантина. Поэтому речь сейчас не идет о формировании коллективного иммунитета, разве что появится вакцина. Вот тогда можем сказать: "Мы провакцинировали 95%, коллективный иммунитет есть"".

Ляшко отметил, что карантин сохранил жизнь не менее трети украинцев.

"Двигаемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине, при котором рост количества больных не превышает 30% ежедневно. При таком сценарии наша система здравоохранения справится с нагрузкой", - заверил главный государственный санитарный врач.

Напомним, ученые сообщили, когда ожидаются пики заболеваемости коронавирусом в Украине в мае.

Ранее портал "Комментарии" писал, что правительство планирует внедрить адаптивный карантин в регионах после 11 мая.


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Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/society/ukraina-ruhaetsya-po-optimistichnomu-stsenariyu-likarni-spravlyayutsya-hvorih-ne-tak-bagato-yak-prognozuvali-intervyu-z-sanlikarem-lyashkom.htm
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