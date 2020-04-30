«Средневековье»: Ляшко об идее коллективного иммунитета от коронавируса

Идея формирования коллективного иммунитета от коронавируса, в отличии от внедрения карантинных мер, не сработает. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко "Обозревателю".

По его словам, нельзя говорить, что в Украине уже сформировался коллективный иммунитет от коронавируса, который якобы может помочь осенью-зимой.

"Формирование коллективного иммунитета из-за заболеваемости – это Средневековье, - заявил Ляшко. – Если бы мы хотели такое в Украине – мы бы не вводили никакого карантина. Поэтому речь сейчас не идет о формировании коллективного иммунитета, разве что появится вакцина. Вот тогда можем сказать: "Мы провакцинировали 95%, коллективный иммунитет есть"".

Ляшко отметил, что карантин сохранил жизнь не менее трети украинцев.

"Двигаемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине, при котором рост количества больных не превышает 30% ежедневно. При таком сценарии наша система здравоохранения справится с нагрузкой", - заверил главный государственный санитарный врач.

Напомним, ученые сообщили, когда ожидаются пики заболеваемости коронавирусом в Украине в мае.

Ранее портал "Комментарии" писал, что правительство планирует внедрить адаптивный карантин в регионах после 11 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!