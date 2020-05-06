СМИ выяснили, сколько за год заработал президент Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский за год своего правления на главном государственном посту заработал 320 тысяч 727 гривень и 27 копеек. Об этом сообщает сайт "24 Канала", ссылаясь на ответ по запросу в Государственном управлении делами.

Так, официальная сумма годовой зарплаты была нехитрым математическим методом выведена из официальной зарплаты президента, которая начисляется ему каждый месяц. Владимир Зеленский со дня инаугурации, которая состоялась 20 мая 2019 года, получает ежемесячно 28 тысяч гривен.

"Зарплата президента - это только должностной оклад в размере 28 тысяч гривен. После уплаты налогов он получает 22 тысячи 540 гривен. Премии и надбавки глава государства не получает, ведь они не предусмотрены законом", - указано в ответе на запрос.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что аудитория среди читателей вынесла свою оценку работе украинского гаранта Владимира Зеленского спустя ровно год после его избрания во втором туре выборов. Согласно периоду проведения опроса, 45% респондентов считали, что за этот год в Украине все стало намного хуже. 19% опрошенных все же не изменили своим симпатиям Зеленскому и проголосовали за то, что со своими обязанностями он справляется. Такое же количество голосов набрал ответ “Главное, что не Порошенко”. Остальные 17% считали, что действующий гарант с задачей не справился, но все имеют право на ошибку.

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