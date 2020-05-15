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Лукашенко идет в президенты в шестой раз: один из конкурентов - в СИЗО

Конкуренцию бессменному президенту Беларуси составят 22 человека: пенсионеры, безработные и соратники Лукашенко

сегодня, 10:00
Автор:

• Елена Волкова

Лукашенко идет в президенты в шестой раз: один из конкурентов - в СИЗО

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, который занимает данный пост еще с 1994 года, в шестой раз зарегистрировал свою кандидатуру в предстоящих в августе выборах. Конкуренцию бессменному главе государства составят 22 человека:  пенсионеры, безработные и даже соратники Лукашенко, в то время как оппозиция от этих выборов отказалась. 

В местных СМИ пишут о том, что среди кандидатов в президенты Беларуси - популярный видеоблогер Сергей Тихановский, которого 6 мая задержали под Могилевом. Сейчас конкурент Лукашенко находится в гомельском изоляторе, отбывая 15-суточный арест за участие в акции за независимость Беларуси, состоявшуюся в прошлом году. 

Тем временем политологи уже назвали главного конкурента Лукашенко. Им стал его соратник - дипломат Валерий Цепкал, который, к слову, действия и политику действующего президента не критикует.

Ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о последствиях победного парада 9 мая, который в его стране провели, невзирая на пандемию коронавируса. Лукашенко, оперируя статистикой, утверждает: в Минске после парада заболеваемость пневмонией упала в два раза. Президент убежден, что это все благодаря тому, что люди пребывали на свежем воздухе.


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Источник: comments.ua
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