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Лукашенко считает, что избавил людей от пневмоний с помощью парада

Президент Беларуси Александр Лукашенко, оперируя статистикой, утверждает: в Минске после парада заболеваемость пневмонией упала в два раза

сегодня, 10:40
Автор:

• Елена Волкова

Лукашенко считает, что избавил людей от пневмоний с помощью парада

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о последствиях победного парада 9 мая, который в его стране провели, невзирая на пандемию коронавируса. Лукашенко, оперируя статистикой, утверждает: в Минске после парада заболеваемость пневмонией упала в два раза. Президент убежден, что это все благодаря тому, что люди пребывали на свежем воздухе.

"И я перекрестился — дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись", — так комментирует заболеваемость в своей стране президент Беларуси.

Тем временем в Сети активно комментируют слова Лукашенко про “животворящий парад”, с иронией предполагая, что “танки - лучшее лекарство”, и что “коронавирус боится парадов”.

Ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил лидеров стран-победительниц, бывших в составе СССР, для участия  в зрелищном военном параде в честь 75-летнего юбилея со Дня великой Победы. Так, кроме украинского президента, в Минск приглашен и глава государства-агрессора Владимир Путин. В свою очередь пресс-служба Зеленского отметила, что у него нет запланированных поездок за рубеж до окончания карантина.

Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко действительно наотрез отказался останавливать производство страны в целях введения карантина, поскольку "это убьет экономику страны".


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Источник: comments.ua
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