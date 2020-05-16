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Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы

Украинцы празднуют День Европы

сегодня, 13:16
Автор:

• Сергей Медведев

Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы

В Украине отмечается День Европы. В связи с этим праздником глава государства обратился к соотечественникам. Текст его поздравления размещен на странице в Facebook.

В частности, Владимир Зеленский  назвал праздник "особым" и указал на то, что Европа "начинается с каждого из нас". Президент также отметил, что построение единой успешной Европы нельзя считать полным без Украины.

"Мы верим, что этот день обязательно наступит, и наше государство станет полноценной частью европейской семьи!", - завершил свое поздравление президент.


Как сообщал портал "Комментарии", в правительстве Украины готовы договариваться со странами Европы о трудоустройстве заробитчанКабмин готов к переговорам со странами Европы, которые желают официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин


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