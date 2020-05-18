Зеленский проведет пресс-конференцию 20 мая

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести пресс-конференцию для журналистов в среду, 20 мая, с 10:30 до 13:00. О месте встречи пока не сообщается. Об этом написали ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники в Офисе президента Украины.



По информации источников, в Офисе президента Украины планируют завтра, во вторник, 19 мая, анонсировать пресс-конференцию для журналистов от президента Украины Владимира Зеленского.

Тема пресс-конференции и место проведения пока не разглашается. Некоторые СМИ отмечают, что Владимир Зеленский не давал пресс-конференцию по случаю своей годовщины на должности президента Украины, поэтому тема мероприятия может быть связана с этим событием.

Примечательно, что в этот раз конференция будет длиться всего 2,5 часа. Единственная на момент публикации пресс-конференция Владимира Зеленского прошла 10 октября 2019 года и заняла 14 часов. Пресс-марафон на столичном гастрономическом рынке Kyiv Food Market посетили около 300 журналистов.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский продлил блокировку российских сайтов и соцсетей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!