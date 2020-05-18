Зеленский проведет пресс-конференцию 20 мая

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести
пресс-конференцию для журналистов в среду, 20 мая, с 10:30 до 13:00. О месте
встречи пока не сообщается. Об этом написали ряд украинских СМИ со ссылкой на
собственные источники в Офисе президента Украины.
По информации источников, в Офисе президента Украины
планируют завтра, во вторник, 19 мая, анонсировать пресс-конференцию для журналистов
от президента Украины Владимира Зеленского.
Тема пресс-конференции и место проведения пока не разглашается.
Некоторые СМИ отмечают, что Владимир Зеленский не давал пресс-конференцию по
случаю своей годовщины на должности президента Украины, поэтому тема
мероприятия может быть связана с этим событием.
Примечательно, что в этот раз конференция будет длиться
всего 2,5 часа. Единственная на момент публикации пресс-конференция Владимира
Зеленского прошла 10 октября 2019 года и заняла 14 часов. Пресс-марафон на
столичном гастрономическом рынке Kyiv Food Market посетили около 300 журналистов.
Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский продлил блокировку российских сайтов и соцсетей.
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