Зеленский рассматривает возможность перезагрузки всей власти, - источник в ОП

Глава государства Владимир Зеленский готов к радикальным решениям и действиям, направленным на полную перезагрузку в своем окружении, в связи с нарастающей электоральной критикой и низкой эффективностью по решению ряда проблем, с которыми он шел на выборы. Об этом сообщает источник в Офисе президента, передает Telegram-канал "Резидент".

Так, согласно этим данным, Зеленский остро реагирует на критику, которую регулярно читает в социальных сетях и устал от серии скандалов, которые происходят с его окружением и командой. Катализатором постоянного стресса является и тот факт, что гарант крайне редко видится с женой и детьми, практически лишен отдыха и не высыпается.

"МВФ, коронавирус, Донбасс, бюджет, олигархи, коррупция - все эти кейсы ежедневно давят на Зеленского, а его окружение заинтересовано только в своём персональном влиянии. Уходить Зеленский не собирается, но рассматривает возможность перезагрузки всей власти и возможность получить дополнительный мандат от народа на кардинальные решения", - указано в сообщении.

В Офисе президента осознают серьезность настроенности оппонентов действующего гаранта вплоть до очередного Майдана, что и является для Зеленского одним из мотивов реализовать полную реформацию в высших эшелонах власти.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе президента обсуждают возможность для Владимира Зеленского баллотироваться на второй президентский срок





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