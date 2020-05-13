Зеленский может пойти на второй президентский срок, - Офис президента

Первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов не исключает того, что нынешний глава государства Владимир Зеленский пойдет на второй президентский срок. Об этом Трофимов рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

“Я не думаю, что (Зеленский, - ред.) ограничится пятилетним сроком. Я все-таки считаю, что будет какое-то продолжение каденции... Почему? Потому что действительно пяти лет мало для политики, чтобы что-то изменить", – высказал свое личное мнение заместитель главы Офиса президента, добавляя, что в разговоре с Зеленским он эту тему не поднимал.

"Я не могу решать за президента: идти ему (на выборы, - ред) или нет и что делать. Как бы там ни было, еще много времени, чтобы что-то делать, менять, делать выводы... Это будет исключительно его решение", – говорит Трофимов.

Сам же Зеленский после избрания президентом говорил, что планирует занимать свою должность только один срок.

Ранее мы сообщали, что Зеленский отменил рукопожатия и ввел новую форму приветствия в Украине.

Также напомним, что более 45% украинцев, опрошенных в рамках последнего социологического опроса центра им. Разумкова, вновь поддержали бы действующего гаранта Владимира Зеленского, если бы очередные президентские выборы прошли уже в ближайшее воскресенье.



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