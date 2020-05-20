Пресс-конференция Зеленского: ожидания и прогнозы

Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам года своего президентства. Эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии", чего можно ожидать во время этого действа.

"Все выглядит, как не смешное шоу"

Политический эксперт Александр Савченко не ждет от этой очередной пресс-конференции Зеленского ничего сногсшибательного.

"С начала 2020 года я понял, что Зеленский как политик, к глубокому моему разочарованию, напоминает жидкий парафин, – говорит эксперт. – Он принимает любые визуальные формы, но точно неспособен эту форму держать. Ничего не будет и сегодня – кроме каких-то правильных слов и красивых съемок. Только на это хватает администрации (офиса) президента".

По мнению Александра Савченко, ни одно из основополагающих обещаний Зеленского не выполнено.

"Долгожданного мира нет. Да что там мира – даже стрелять не перестали, – подчеркивает политэксперт. – Экономика развалена, коррупция сменила выгодополучателей, но осталась там же (в Кабмине и не только), где и была. Должности продаются. Прошлые, которые грабили страну, все сидят по ресторанам, а не по тюрьмам. К управлению государством пришли те, кому нельзя доверить даже управление колхозом в среднем селе. Оппозиция настолько беззубая, что временами я не понимаю, почему она называется оппозицией… То, что происходит сегодня, – это полный политический тупик. Всё выглядит как бесконечное "Маппет-шоу", но только не смешное, потому как люди с 2019 года обнищали ещё больше. Семьи не хотят в этой стране рожать и растить детей. Украина вместо работы над своей демографией всерьёз обсуждает официальный экспорт детей".

Единственным сюрпризом, по мнению Александра Савченко, могла бы стать отмена пресс-конференции. Что вряд ли случится.

"После опубликованных записей "Байден - Порошенко", раскрывающих, как происходит управление нашей страной из Вашингтона, как даются команды президенту Украины, от какой-то пресс-конференции для украинцев ждать ничего не стоит, – уверен политэксперт. – Потому как – что прошлая власть, что нынешняя "ЗеКоманда" чихать хотела, на всех, кто живет в этой стране. И потому что всё, что происходило тогда, происходит и сейчас – только уже с другими действующими лицами".

Если бы Зеленский хотел что-то поменять, он давно бы поменял, считает Александр Савченко. Уволил бы многих, добился справедливости в судах, ростков мирной жизни на Донбассе.

"Всех, кто привел к власти шестого президента, равно как остатки прошлой власти, нужно было менять еще год назад – сразу и решительно, – подчеркивает политэксперт. – А сейчас это уже не имеет никакого значения – они все укоренились в госаппарате. Как картофель, пустили корни, назначили там, ещё глубже, своих лояльных людей… Именно лояльных, а не профессиональных".

Даже если Зеленский хотел бы сейчас уйти, он не решится на этот шаг, уверен Александр Савченко.

"Даже на этот шаг нужен какой-то стержень. А президент – из пластилина, он даже на это пойти не может. К тому же, по всем структурам крепко рассажены "друзья", которые просто не дадут это сделать, – поясняет эксперт. – Увы – такова наша реальность, когда президент может произнести красивые слова "за всё хорошее – против всего плохого", но не способен на реальные действия… Зеленский, придя к власти, заигрался в дурную политику, стал политиканом. Я от этой пресс-конференции не жду ничего, кроме очередного пустого шоу. То, чего все ждали (ждут) от президента Украины, не происходит на пресс-конференциях."

"Сюрпризов ждать не стоит"

Политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института политики (УИП) Елена Броницкая уверена, то "я устал, я ухожу" а-ля Ельцин точно не будет. Впрочем, как и прочих сюрпризов как таковых.

"У меня, как, думаю, у многих украинцев, сложилось мнение, что Владимир Зеленский за год своего правления занял некую политическую нишу Петра Порошенко. Он так и не удосужился относиться к государству ответственно, делать всё по закону и по совести, как это провозглашал в своей предвыборной программе, – говорит Елена Броницкая. – Меня, да и всех нас, интересует вопрос обещанных посадок высокопоставленных чиновников. И коррупционеров времен Порошенко, и самого пятого президента, который был не раз уличен в коррупции и махинациях с оффшорами. Этого нет, что дает право обществу проговаривать версию неких скрытых "договорняков" бывшей власти с нынешней. Как подтверждение – совместные голосования фракции Порошенко "Европейская солидарность" с фракцией Зеленского "Слугой народа" за ключевые законопроекты для МВФ".

Эксперт УИП не исключает, что Зеленский может зацепить во время пресс-конференции обещанный в его предвыборной программе как первоочередной законопроект "О народовластии". Первым тот не стал, но его текст в данный момент направлен в международные организации (включая Венецианскую комиссию) – для предложений и замечаний.

В какой-то мере сюрпризом для самого Зеленского политолог считает обнародованные нардепом Андреем Деркачом записи по поводу "договорняков" между Порошенко и Байденом.

"Скорее всего, по данной проблематике в Офисе президента всю ночь работали разные группы экспертов и силовиков, которые должны предложить на утро сценарии Зеленскому на пресс-конференцию, – говорит Елена Броницкая. – Ведь они понимают, что данный вопрос обязательно будет задан в разной интерпретации разными журналистами. И Зеленский может сам упомянуть об этом и тем самым дать надежду, что всё будет хорошо, Генпрокуратура уже завела дело на Порошенко (статья – госизмена и злоупотребление властью). Но, как мы успели привыкнуть за все эти годы, топ-политики, топ-чиновники у нас не садятся… Да, они могут оказываются на скамье подсудимых в зале суда. Могут даже получит два месяца лишения свободы – с правом залога. После чего выплачивают залог, уходят на "домашний арест"… А в конце концов дело закрывают за отсутствует состава преступления. Занавес".

Представитель УИП сомневается, что мы услышим какие заявления, связные с новыми реформами или кадровыми перестановками.

"Резюмируя, хочу сказать, что за год президентства, доверие народа к Зеленскому очень упало, – говорит Елена Броницкая. – Люди доведены до ручки и устали ждать. Зеленский был фактически последней надеждой поскольку, он пришел не из старой системы. Люди ожидали глобальных изменений. В лучшую сторону. Им хотелось хотя бы увидеть поэтапное желание работать на благо государства. А получается, как всегда – только на словах!"

"Зеленский получил небывалую власть"

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк предполагает, что Зеленскому готовят "теплую ванну".

"Известно, что многие журналисты не смогли аккредитироваться на эту пресс-конференцию. Это говорит само за себя, – отмечает эксперт. – Посмотрим, каких вопросов будет больше – удобных или неудобных. Но вряд ли мы услышим что-то новое".

По мнению Анатолия Октисюка, президент будет делать акценты на борьбе с коронавирусом, на позитивных для себя треках по Донбассу (обмен удерживаемыми лицами), на отмене депутатской неприкосновенности и так далее.

"Вряд ли обойдут внимание обнародованные пленки "Порошенко-Байден". Но это как раз таки в каком-то роде удобная тема для Зеленского. Как и любая тема, связанная с "зашкварами" предшественников, а не его его самого или его окружения".

Аналитик считает, что шестой президент за год у власти сделал 10% от того, что мог бы.

"Зеленский получил небывалую власть – подконтрольные парламент, правительство, небывалый кредит доверия. Это давало шансы навести порядок в различных институциях, провести важнейшие реформы, кадровые преобразования, дерегуляцию бизнеса. Но не сделано фактически ничего. А Зеленский стал зеленым Порошенко, – говорит Анатолий Октисюк. – Моя оценка его деятельности – неудовлетворительно. Новая власть ходит по кругу, смотрит – где, с каким олигархом сбалансировать что-то… Всё еще достаточно высокие рейтинги Зеленского – не показатель. Это – из-за отсутствия прежнего токсичного полит-шлейфа, эффекта негатива, какой был и есть у "старых политиков". У Зеленского же такой шлейф только формируется. И к 4-5 году будет таким же как, у Ющенко или Порошенко".

Как сообщал портал "Комментарии", Владимир Зеленский не давал пресс-конференцию по случаю своей годовщины на должности президента Украины, поэтому тема мероприятия может быть связана с этим событием. Примечательно, что в этот раз конференция будет длиться всего 2,5 часа. Единственная на момент публикации пресс-конференция Владимира Зеленского прошла 10 октября 2019 года и заняла 14 часов.

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