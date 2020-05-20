Пресс-конференция Зеленского: ожидания и прогнозы

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Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам года своего президентства. Эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии", чего можно ожидать во время этого действа.
Политический эксперт Александр Савченко не ждет от этой очередной пресс-конференции Зеленского ничего сногсшибательного.
"С начала 2020 года я понял, что Зеленский как политик, к глубокому моему разочарованию, напоминает жидкий парафин, – говорит эксперт. – Он принимает любые визуальные формы, но точно неспособен эту форму держать. Ничего не будет и сегодня – кроме каких-то правильных слов и красивых съемок. Только на это хватает администрации (офиса) президента".
По мнению Александра Савченко, ни одно из основополагающих обещаний Зеленского не выполнено.
"Долгожданного мира нет. Да что там мира – даже стрелять не перестали, – подчеркивает политэксперт. – Экономика развалена, коррупция сменила выгодополучателей, но осталась там же (в Кабмине и не только), где и была. Должности продаются. Прошлые, которые грабили страну, все сидят по ресторанам, а не по тюрьмам. К управлению государством пришли те, кому нельзя доверить даже управление колхозом в среднем селе. Оппозиция настолько беззубая, что временами я не понимаю, почему она называется оппозицией… То, что происходит сегодня, – это полный политический тупик. Всё выглядит как бесконечное "Маппет-шоу", но только не смешное, потому как люди с 2019 года обнищали ещё больше. Семьи не хотят в этой стране рожать и растить детей. Украина вместо работы над своей демографией всерьёз обсуждает официальный экспорт детей".
Единственным сюрпризом, по мнению Александра Савченко, могла бы стать отмена пресс-конференции. Что вряд ли случится.
"После опубликованных записей "Байден - Порошенко", раскрывающих, как происходит управление нашей страной из Вашингтона, как даются команды президенту Украины, от какой-то пресс-конференции для украинцев ждать ничего не стоит, – уверен политэксперт. – Потому как – что прошлая власть, что нынешняя "ЗеКоманда" чихать хотела, на всех, кто живет в этой стране. И потому что всё, что происходило тогда, происходит и сейчас – только уже с другими действующими лицами".
Если бы Зеленский хотел что-то поменять, он давно бы поменял, считает Александр Савченко. Уволил бы многих, добился справедливости в судах, ростков мирной жизни на Донбассе.
"Всех, кто привел к власти шестого президента, равно как остатки прошлой власти, нужно было менять еще год назад – сразу и решительно, – подчеркивает политэксперт. – А сейчас это уже не имеет никакого значения – они все укоренились в госаппарате. Как картофель, пустили корни, назначили там, ещё глубже, своих лояльных людей… Именно лояльных, а не профессиональных".
Даже если Зеленский хотел бы сейчас уйти, он не решится на этот шаг, уверен Александр Савченко.
"Даже на этот шаг нужен какой-то стержень. А президент – из пластилина, он даже на это пойти не может. К тому же, по всем структурам крепко рассажены "друзья", которые просто не дадут это сделать, – поясняет эксперт. – Увы – такова наша реальность, когда президент может произнести красивые слова "за всё хорошее – против всего плохого", но не способен на реальные действия… Зеленский, придя к власти, заигрался в дурную политику, стал политиканом. Я от этой пресс-конференции не жду ничего, кроме очередного пустого шоу. То, чего все ждали (ждут) от президента Украины, не происходит на пресс-конференциях."
Политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института политики (УИП) Елена Броницкая уверена, то "я устал, я ухожу" а-ля Ельцин точно не будет. Впрочем, как и прочих сюрпризов как таковых.
"У меня, как, думаю, у многих украинцев, сложилось мнение, что Владимир Зеленский за год своего правления занял некую политическую нишу Петра Порошенко. Он так и не удосужился относиться к государству ответственно, делать всё по закону и по совести, как это провозглашал в своей предвыборной программе, – говорит Елена Броницкая. – Меня, да и всех нас, интересует вопрос обещанных посадок высокопоставленных чиновников. И коррупционеров времен Порошенко, и самого пятого президента, который был не раз уличен в коррупции и махинациях с оффшорами. Этого нет, что дает право обществу проговаривать версию неких скрытых "договорняков" бывшей власти с нынешней. Как подтверждение – совместные голосования фракции Порошенко "Европейская солидарность" с фракцией Зеленского "Слугой народа" за ключевые законопроекты для МВФ".
Эксперт УИП не исключает, что Зеленский может зацепить во время пресс-конференции обещанный в его предвыборной программе как первоочередной законопроект "О народовластии". Первым тот не стал, но его текст в данный момент направлен в международные организации (включая Венецианскую комиссию) – для предложений и замечаний.
В какой-то мере сюрпризом для самого Зеленского политолог считает обнародованные нардепом Андреем Деркачом записи по поводу "договорняков" между Порошенко и Байденом.
"Скорее всего, по данной проблематике в Офисе президента всю ночь работали разные группы экспертов и силовиков, которые должны предложить на утро сценарии Зеленскому на пресс-конференцию, – говорит Елена Броницкая. – Ведь они понимают, что данный вопрос обязательно будет задан в разной интерпретации разными журналистами. И Зеленский может сам упомянуть об этом и тем самым дать надежду, что всё будет хорошо, Генпрокуратура уже завела дело на Порошенко (статья – госизмена и злоупотребление властью). Но, как мы успели привыкнуть за все эти годы, топ-политики, топ-чиновники у нас не садятся… Да, они могут оказываются на скамье подсудимых в зале суда. Могут даже получит два месяца лишения свободы – с правом залога. После чего выплачивают залог, уходят на "домашний арест"… А в конце концов дело закрывают за отсутствует состава преступления. Занавес".
Представитель УИП сомневается, что мы услышим какие заявления, связные с новыми реформами или кадровыми перестановками.
"Резюмируя, хочу сказать, что за год президентства, доверие народа к Зеленскому очень упало, – говорит Елена Броницкая. – Люди доведены до ручки и устали ждать. Зеленский был фактически последней надеждой поскольку, он пришел не из старой системы. Люди ожидали глобальных изменений. В лучшую сторону. Им хотелось хотя бы увидеть поэтапное желание работать на благо государства. А получается, как всегда – только на словах!"
Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк предполагает, что Зеленскому готовят "теплую ванну".
"Известно, что многие журналисты не смогли аккредитироваться на эту пресс-конференцию. Это говорит само за себя, – отмечает эксперт. – Посмотрим, каких вопросов будет больше – удобных или неудобных. Но вряд ли мы услышим что-то новое".
По мнению Анатолия Октисюка, президент будет делать акценты на борьбе с коронавирусом, на позитивных для себя треках по Донбассу (обмен удерживаемыми лицами), на отмене депутатской неприкосновенности и так далее.
"Вряд ли обойдут внимание обнародованные пленки "Порошенко-Байден". Но это как раз таки в каком-то роде удобная тема для Зеленского. Как и любая тема, связанная с "зашкварами" предшественников, а не его его самого или его окружения".
Аналитик считает, что шестой президент за год у власти сделал 10% от того, что мог бы.
"Зеленский получил небывалую власть – подконтрольные парламент, правительство, небывалый кредит доверия. Это давало шансы навести порядок в различных институциях, провести важнейшие реформы, кадровые преобразования, дерегуляцию бизнеса. Но не сделано фактически ничего. А Зеленский стал зеленым Порошенко, – говорит Анатолий Октисюк. – Моя оценка его деятельности – неудовлетворительно. Новая власть ходит по кругу, смотрит – где, с каким олигархом сбалансировать что-то… Всё еще достаточно высокие рейтинги Зеленского – не показатель. Это – из-за отсутствия прежнего токсичного полит-шлейфа, эффекта негатива, какой был и есть у "старых политиков". У Зеленского же такой шлейф только формируется. И к 4-5 году будет таким же как, у Ющенко или Порошенко".
Как сообщал портал "Комментарии", Владимир Зеленский не давал пресс-конференцию по случаю своей годовщины на должности президента Украины, поэтому тема мероприятия может быть связана с этим событием. Примечательно, что в этот раз конференция будет длиться всего 2,5 часа. Единственная на момент публикации пресс-конференция Владимира Зеленского прошла 10 октября 2019 года и заняла 14 часов.
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