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США высоко оценили первый год президентства Зеленского

Посольство США в Украине отметили заметный прогресс, сделанный президентом Зеленским за последний год и пожелали успехов в очередном

сегодня, 21:51
Автор:

• Екатерина Белоброва

США высоко оценили первый год президентства Зеленского

Дипломатическое посольство США в Украине обратилось к президенту Владимиру Зеленскому и его команде в связи с первой годовщиной правления на высших должностях в государстве. Об этом ведомство написало на своей странице в Facebook.

Представители США обозначили, что во время инаугурации в прошлом году твердо и горячо поддерживали настрой Зеленского и его убеждения для внедрения реформ в Украине.

"Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году. Более 130 Украинская, несправедливо задержанных Россией и ее ставленниками, вернулись к своим семьям. Правительство завершило процесс раздела собственности в секторе природного газа, что является важным шагом в укреплении энергетической безопасности Украины. Продвинулись вперед усилия по децентрализации для расширения возможностей местных громад. Украина осуществила много реформ, необходимых для новой программы МВФ", - перечисляет дипведомство достижения украинского гаранта.

Также в посольстве США отметили, что команда Зеленского делает конкретные шаги для преодоления установленной олигархической и коррупционной системы в Украине.

"Мы будем продолжать работать с властями страны для достижения ее целей, и мы призываем народных депутатов, местных и региональных чиновников противостоять попыткам определенных корыстных кругов замедлить прогресс", - указано в сообщении.

В результате американские партнеры пожелали главе государства твердости и упорства в достижении демократических целей и процветания для страны, а США со своей стороны пообещали и в дальнейшем оказывать весомую поддержку Украине.

Напомним, ранее портал "Комментарии" детально изучил и проанализировал результаты пресс-конференции Владимира Зеленского, приуроченной к годовщине его инаугурации.


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