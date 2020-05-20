Слово – президенту: главные выводы по итогам пресс-конференции Зеленского

Год назад, 20 мая 2019 года, состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского и гарант официально приступил к исполнению обязанностей. Сегодня президент созвал большую пресс-конференцию и почти 3 часа отвечал на вопросы журналистов. Портал "Комментарии" с помощью экспертов разобрал наиболее яркие моменты мероприятия, а также проанализировал итоги деятельности Зеленского во главе государства.

Организационные моменты пресс-конференции Зеленского

Пресс-конференция проводилась под открытым небом, во дворе Мариинского дворца. Учитывая карантинные мероприятия, связанные с коронавирусом (о борьбе с которым было много сказано во время встречи), стулья для журналистов поставили на определенном расстоянии друг от друга. А вот маски были не на всех. Президент, к примеру, был без нее.



Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков подчеркивает, что мероприятие организовали вполне грамотно, хотя можно было и позаботиться насчет навеса на случай дождя.

"Но главное, что была собрана довольно доброжелательная к президенту публика. Действительно острых вопросов было немного, только ближе к финалу все слегка оживились, – отмечает аналитик. – К проблемам организации отношу и то, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель регулярно перебивала и журналистов, и самого Зеленского, пытаясь неуклюже дирижировать процессом. Но в целом всё прошло нормально".

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова подчеркивает, что чуда не случилось – ни за год президентства, ни на пресс-конференции.

"Президент всё так же говорит что-то очень важное и общее – в ответ на конкретные вопросы журналистов. Надо отметить, что украинский язык стал намного чище, видно, что уроки не проходят даром. Так же как и уроки ухода от неудобных вопросов, особенно когда почти все они неудобные. Например, на вопрос журналистки "КП в Украине" об образовании, президент сосредоточено рассказывал о реформе здравоохранения, – отмечает эксперт. – В целом было много агрессии, чувствовалась неискренность, напряжение, неготовность президента отвечать на вопросы самостоятельно и отвечать за свои слова".

Татьяна Лупова обратила внимание на ряд моментов.

"Во-первых, посадить журналистов под дождь – это неуважение к людям. Мы или всех бережем от простуды и вирусов, или садим журналистов под дождь, чтобы быстрее ушли, – отмечает она. – Во-вторых, видно, что эпатаж ушёл из Офиса президента вместе с Андреем Богданом. Прошлая пресс-конференция в общепите осенью-2019 была намного ярче. В-третьих, манипуляции людьми продолжаются – многих журналистов не аккредитовали и президент мотивировал это тем, что в Украине 40 тысяч журналистов. Так же президент попросил предложить формат пресс-конференции, чтобы уместить всех".





По словам эксперта, обычно достаточно пригласить по одному журналисту с фотографом или оператором от каждого СМИ. Ну и формат может быть таким же, какой используют обычно во все времена и во всех государствах.

"В аккредитации отказали известным журналистам Янине Соколовой и Роману Скрыпину, журналисту программы "Схемы" Михаилу Ткачу, изданию "Дело", белорусской редакции "Радио Свобода", изданиям "Бабель", "Буквы", "Главком", "Тиждень". Не аккредитовали съемочные группы "Настоящее время" и "Шустер Live", – перечисляет политэксперт. – Ещё одно – у журналистов отнимали микрофоны, пока президент отвечал. Понятно, что боялись диалога. В результате диалог, например, с журналистом "Схем" получился таким: президент говорит, а журналист в ответ кричит, но шепотом. Не надо выкрикивать, останавливала пытающихся что-то там отвечать журналистов, пресс-секретарь".

Татьяна Лупова отмечает, что предложение журналистики "Ньюзван" о фильме, в котором весна пришла, а никого не посадили, не снизили тарифы, не закончили эпоху бедности и войну – своевременно.

"Диалог вышел долгим, неудобным. В итоге президент даже сказал, что смотреть на журналистку приятно, но слушать сложно, намекнул на ее возраст и сказал, что она не разбирается в теме… Журналист Даниил Мокрик таки смог добиться того, что президент ответил на вопрос, почему он поддержал обвинение в деле Шеремета. Оказывается президента "затянули" в пресс-конференцию по делу Шеремета. Это были два самых неудобных вопроса. Все остальное вполне вписалось в сценарий пиарщиков", – резюмирует Татьяна Лупова. – Ну и, только мне показалось, что во время вопросов журналистов, президент записывал готовые ответы, которые кто-то нашептывал ему в специальный аппарат?"

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подорожний считает, что пресс-конференцию президент провел для себя удачно. И, скорее всего, достиг целей, которые ставил перед собой.

"Зеленский свободно оперировал фактами и цифрами. Выглядел как человек компетентный в тех вопросах, о которых говорит… Показалось, что ему стало легче говорить о текущих проблемах", – отмечает политтехнолог.

Пресс-конференция Зеленского: социально-экономический "фронт"

Впрочем, были темы, в которых Владимир Зеленский явно "плавал". И хоть ответы давал вроде уверенно, если смотреть в корень – по сути говорил мало.

"Президент рассказал о том, что до сих пор не выплачена в большинстве областей повышенная зарплата медикам, которые работают с коронавирусными больными еще за март. Почему-то центральная власть должна прилагать усилия для выплаты средств, которые перечислены местным органам власти, – отмечает Юрий Подрожний. – Глава государства засчитал себе в зачет строительство дорог, с чем есть проблемы (в частности, с наполнением средствами фонда строительства дорог). Как достижение определил и программу доступных кредитов под 5-7-9%, которая задекларирована, но по факту не работает и эти средства почти невозможно получить. Также Зеленский обещает, что каждый украинец сможет получить ипотеку под 10%. Но это пока – лишь план, и президент признаёт сложность реализации этой программы из-за неуправляемого поведение украинских банков".

О преодолении бедности в стране Зеленский говорил вяло и неохотно. Потому что тут похвастать нечем.

"Если зарплата в пять тысяч гривень – это не бедность, то, видимо, это богатство? Конец эпохи бедности стал неожиданным – бедность отменили", – иронизирует Татьяна Лупова в ответ на бравурные заявления гаранта.

"ЮНИСЕФ считает, что в Украине 6 млн человек окажутся за гранью бедности. Однако президент почему-то считает, что эта международная организация должна учитывать украинские экономические стандарты, а потому де количество бедных в стране значительно меньше, а правительство якобы прилагает максимальные усилия в этом направлении, – отмечает Юрий Подорожний. – Конечно, президент должен сконцентрироваться на этом вопросе. Тем более, что по завершению карантина борьба с бедностью и создание рабочих мест будут темой, которая больше всего станет волновать украинцев".

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль подчеркивает, что не услышал ни одного цельного и фактического ответа на экономические вопросы.

"Даже не припомню, настолько "безинформационной" пресс-конференции президента с точки зрения экономической ситуации в стране, – говорит эксперт. – Если анализировать, ту часть месседжей Зеленского, которые касались экономических вызовов, то это можно свести к следующему: всем плохо; у нас всё будет хорошо. Но где же конкретика? На все вопросы только и было, что: возможно, скоро, подготовим, рассмотрим, ищем…"

Были, по мнению Владимира Коваля, и явные провалы.

"Например, президент считает возможную ипотеку под 10% – победой. Не хочу быть злопыхателем, но так и вертится встречный вопрос: победа над кем? В ЕС ипотека от 1% до 5% в зависимости от программы и вида недвижимости. Выносить 10% "на плакат" – просто смешно. Да, действительно, в Украине сейчас ипотека под большие проценты. Но 10% на ситуацию на рынке не повлияют никак", – уверен кандидат экономических наук.





Заявление Зеленского о том, что в сентябре у нас появится Инвестиционный офис, также не впечатляет Владимира Коваля.

"Как это повлияет на инвестиционный климат и приток прямых иностранных инвестиций? Да никак! Еще ни одна созданная государством контора не повышала инвестиционную привлекательность страны. Если бы всё было так просто, то можно было бы раз в квартал такое учреждение создавать, – поясняет аналитик. – "Инвестиционная няня" – тоже будет. Но уже размер инвестиций для этого снижен со 100 млн долл. до 30 млн долл… Мосты, дороги – прекрасно. Но во время ответов Зеленский, например, по строительству дорог, озвучил три разные цифры. Очевидно, путая километраж с количеством дорог. Реформа Укрзалицныци? Конечно, будет. Когда? А когда-нибудь после карантина. Сейчас, дескать, министр Криклий и его сотоварищи ушли на фронт, в смысле на борьбу COVID 19, ну а потом, потом – обязательно".

Вишенкой на торте эксперт называет заявление президента, что он, не покладая рук, ищет 3 млрд долларов на реформы.

"Хотелось бы знать, где он их ищет? Надеюсь не на "Поле чудес" в "Стране дураков". А то, знаете ли, боязно за нашу финансовую систему становится… Итог – полный информационный ноль, – резюмирует Владимир Коваль. – Ни один рынок, ни один вид бизнеса не получил никаких четких сигналов. Похоже, президента больше беспокоит рейтинг, хотя он и постоянно говорит, что это не так. Однако, в курсе последних цифр опросов досконально".

На недостатки экономической части ответов Зеленского обратил внимание и кандидат экономических наук Виктор Гольдский. По его мнению, президент косвенно признал провал программы "5-7-9%".

"Зеленский обвинил в ее срыве "слишком независимые" коммерческие банки и пообещал "додавить их", чтобы они снизили ставки по кредитам до 5-9% и ипотеку до 10%. Но, напомню, существует учетная ставка НБУ. И пока неизвестны случаи, когда государство компенсировало из бюджета разницу по кредитным ставкам – все, что ниже учетной ставки, государство должно вернуть банку, выдавшему кредит. Таковы условия программы "5-7-9". Не будут же они работать себе в убыток? И что значит "додавить" – нам что, готовиться к новому "банкопаду"? Это плохой сигнал для бизнеса", – говорит Гольдский.

Также, по его словам, президент упомянул масштабную приватизацию сразу после карантина. В частности, гарант заявил о намерении пустить с молотка даже Центрэнерго, на которую имеет виды Коломойский.

"Продавать госактивы, когда они стоят дешевле всего – это не самая лучшая стратегия. Рецепт успеха давно известен: надо сделать госкомпании публичными акционерными обществами и выставить их акции на биржах. Так система станет более прозрачной, а инвесторы – в том числе физлица – получат доступ к операциям с акциями госкомпаний. А распродажа госактивов за бесценок – это просто подарок для олигархов", – подчеркнул Виктор Гольдский.

Пресс-конференция Зеленского: кадровый вопрос

Явное раздражение у Зеленского вызвал вопрос касательно "кумовьев и друзей президента". И это неудивительно, ведь глава государства действительно имеет серьезные кадровые проблемы, в чём сам и признался.

"Президент удивляется, почему никто не хочет идти работать во власть. Он серьезно не понимает, почему с ним не хотят работать? Спасибо Катерине Бердинских, она постаралась объяснить, что возможно не надо было предавать уже назначенных на должности, внезапно, без объяснения возвращая в систему старых, – говорит Татьяна Лупова. – Журналистка "Дойче Велле" очень правильно обратила внимание на отсутствие команды, на то, что за год ее так и не смогли создать, беспорядочно и бесконечно то назначая, то увольняя и своих, и чужих".

Александр Кочетков обращает внимание, что Зеленский практически перестал шутить и улыбаться.

"Он перестал быть "солнечным мальчиком", которому жизнь стелется под ноги, и у него всё получается легко и свободно, – говорит политтехнолог. – Он становится политиком в украинском смысле. Например, Зеленского спрашивают, как же так, он же обещал не назначать своих кумов… А он в стиле Петра Порошенко на полном серьезе отвечает, что Ермак, Баканов, Шефир и еще три десятка "кварталовцев" – это не кумы, а друзья, а это, мол, совсем другое дело".

Среди других интересных кадровых заявлений был "профессиональный и чистый" премьер Денис Шмыгаль (которого многие связывают с олигархом Ринатом Ахметовым, именно при Шмыгале начавший хорошо зарабатывать на "зеленой энергетике" благодаря отключению АЭС), не менее "чистая" генпрокурор Ирина Венедиктов, жалобы, что невозможно найти министров культуры, образования и энергетики, заверения, что глава Офиса президента Андрей Ермак и первый помощник президента Сергей Шефир не формируют кадровую политику в Украине.

Ну и куда ж было деться от вопроса о бессменном с 2014 года главе МВД Арсене Авакове. По мнению Зеленского, тот является "мощным министром", которому предстоит довести до конца резонансное "дело Шеремета".

Напомним, что 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в результате чего погиб известный журналист Павел Шеремет.

Пресс-конференция Зеленского: война на Донбассе

Больная тема войны на Донбассе (фактически, тема войны России и Украины) также поднималась. В разных ракурсах и трактовках. Зеленский подчеркивал, что Минский формат – приоритет, но он готов к любому формату, который даст результат, позволив вернуть наши земли и людей.

По мнению Юрия Подорожного, важно, что была затронута ситуация на оккупированных территориях.

"Прежде всего, президент признал, что быстрого мира не будет. Он также заявил, что на неконтролируемых территориях сложнейшая ситуация со смертностью от коронавируса. И что он знает реальную статистику. Думаю, обществу важно знать реальную ситуацию на оккупированном Донбассе, – подчеркивает эксперт. – Также Зеленский отметил, что оккупированные территории получают воду из Украины и не платят за нее. Думаю, президент должен понимать, что каждый потребитель коммунальных услуг Украины поставит себе вопрос: почему он должен платить, а оккупированная территория – нет?"





Татьяна Лупова зафиксировала несколько очень четких сигналов, говорящих за себя.

"Один из них – тот факт, что Гордон задал вопрос одним из первых. И это сразу после скандала с его интервью с террористами и втягивание во враньё СБУ и ГПУ, – отмечает эксперт. – Второй – это рассказ о том, как страдают оккупированные территории во время карантина. "Голосу Америки" задать вопрос не дали, изданию Шария – дали. Правда, журналистам таки удалось заставить президента сказать, что в ОРДЛО против Украины воюет Россия и там есть кадровые российские военные. То, что координирует военные действия лично Путин, Зеленский произнести не смог. Но и сказанное – это уже большое достижение для него".

Ну и, конечно, поднимали тему "просто перестать стрелять". Зеленский уверял, что защитники Украины стреляют исключительно в ответ. И "со скрипом", но признал, что у РФ есть влияние на боевиков.

Пресс-конференция Зеленского: внешнеполитический вектор

Эксперт-международник Александр Мишин отметил, что в ходе пресс-конференции президента вопросы внешней политики звучали как производные от конфликтных ситуаций с Россией. Или же как отголоски внутриполитических проблем нашей страны, а именно – локальное измерение пандемии COVID-19, "пленки Деркача", языковой вопрос, кредит МВФ.

"В целом тематика внешней политики прямо или косвенно составляла до одной пятой вопросов журналистов, – подчеркивает эксперт. – Ощущается, что в первый год президентства Зеленский был больше сконцентрирован на внутренних проблемах развития Украины, и вел борьбу с текущими разноплановыми кризами, что ограничивало его активность на внешней арене. Тем не менее, важно отметить, что по жизненно важным для страны вопросам международной повестке украинский лидер в теме, держит их на контроле и вникает в них".

По словам Александра Мишина, будущее переговорного процесса в поисках мира на Донбассе и сохранение Минска-2, новые форматы противодействия российской оккупации Крыма, попытки снова втянуть украинскую сторону в предвыборный процесс в США – это проблемы и вызовы о которых заявили публично.

"Но есть еще и другие важные для Киева вызовы: скоординированное участие в перезапуске экономик стран ЕС после пандемии и место Украины в этом процессе, выработка формул балансирования отношений с Китаем и другими странами Азии, интенсификация диалога со странами-соседями в Балто-Черноморском регионе, – уверен эксперт-международник. – Этот список не исчерпывающий".

Тем не менее, подчеркивает Александр Мишин, важно, что Зеленский показал здоровый прагматизм, в частности по теме привлечения иностранных инвестиций.

"Его личный визит в Оман и выраженное в его ходе желание привлечь арабов к работе в Украине является позитивным сигналом, – считает эксперт. – Ведь даже в условиях коронавирусной экономической депрессии многомиллиардные суверенные фонды ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара и Кувейта будут проводить вложение средств за рубежом. Особенно это касается стран, которые могут помочь им в решении нарастающей продовольственной проблемы".





По мнению Александра Мишина, если президент понимает и говорит об этом, то есть надежда, что его внешняя политика будет успешной.

"Стремление к многообразию в плане географии международных контактов на базе сохранения опоры на евроатлантический вектор – это позитивное начало первой каденции, – резюмирует эксперт-международник. – Но, конечно, полноценная стратегия действий команды Зеленского на мировом уровне еще формируется, и дополнение ее новыми идеями, к которым президент явно открыт, это большой плюс".

Пресс-конференция Зеленского: вторая каденция

Пожалуй, наибольший резонанс вызвало пусть размытое, но всё же заявление Зеленского о том, что ему может не хватить одной каденции для выполнения всех обещаний. А потому он "подумает" о втором сроке. Тогда как ранее уверял, что пришел в президенты исключительно на одну пятилетнюю каденцию.

Главный итог, по мнению Александра Кочеткова, – Зеленский уже не контрсистемный кандидат, который идет во власть, чтобы разрушить ее коррупционно-олигархическую основу (и для этого можно быть дилетантом, но честным и последовательным).

"Сейчас, к сожалению, видно, что Зеленский пытается вписаться в систему, живет и действует по ее правилам, – подчеркивает аналитик. – Характерно, что Зеленский начал уходить от вопросов, стремится не отвечать по сути и точно, как все предыдущие наши президенты обижается, что журналисты не видят его титанической работы и грандиозных успехов. И он уже намекает, что критика президента и его окружения – это заговоры против главы государства…"

Принципиально важным политтехнолог считает то, что наибольший накал у Зеленского вызвало обсуждение местной власти и предстоящих выборов. "Про мэра Черкасс он говорил очень резко. Тема местных выборов становится одной из важнейших для Зеленского", – резюмирует Кочетков.

Действительно, по черкасскому градоначальнику Анатолию Бондаренко, который взбунтовался против карантинных мер, Зеленский прошелся жестко. Заявил, что тот " имеет 19 уголовных производств", и что он (президент) за один стол "с такими бандитами" не сядет.

Бондаренко уже отреагировал на слова Зеленского, записав видеообращение.

Юрий Подорожний также считает, что пресс-конференция Зеленского выглядела как старт кампании к местным выборам его политической силы под предлогом годовщины его инаугурации.

"Впереди у Владимира Зеленского еще большие проблемы, чем предыдущие, – прогнозирует эксперт Украинского центра общественного развития. – И они называются экономический кризис и местные выборы. Команде президента придется приложить титанические усилия, чтобы найти решения, которые не будут вести президента в отставку, а страну – к пропасти. Видно, что Зеленский еще пытается искать простые решения сложных вопросов. Иногда это срабатывает, но чаще всего приводит к накоплению проблем, которые могли бы и не возникать".

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