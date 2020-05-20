Я за один стол с такими бандитами не сяду: Зеленский о мэре Черкасс Бондаренко

Украинский гарант Владимир Зеленский заявил, что за первый год работы его разочаровали не его желания или принципы, а определенные люди. Об этом заявил президент на пресс-конференции по итогам своего года президентства.

"Разочаровали не принципы и не желания. Народовластие должно быть, если мы идем к либерализации нашей страны, и если мы видим такую демократическую, свободную страну. Да, она противоречива и сложна. Разочаровывают люди, - сказал гарант. - Я даже не просто не могу не говорить о мэре Черкасс, а не знаю, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Но его избрали, это права народа. Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите".

По мнению гаранта, черкасский глава вел себя некорректно, в то время, когда с самого начала карантина в Украине были пустые аптеки, больницы и отсутствие аппаратов ИВЛ.

"Вопрос - а где госрезерв? А он пустой. То есть в Украине 40 млн человек, а госрезерв пуст. Много европейских стран отказались от госрезерва. Это такое направление. Мы, как и все европейские страны имели то, что было 2 месяца назад. Где был мэр Черкасс 2 месяца назад? Где его обращение ко мне: "а чем я могу помочь стране?". Где были его самолеты, которые наполняли больницы и аптеки Черкасс. Где были его личные деньги? Извините, это просто популизм. И на чем? На количестве смертей из-за коронавируса".

Как сообщалось, допрос мэра Черкасс перенесли.

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский дал ответ, почему Аваков остается у власти.

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