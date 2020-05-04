Допрос мэра Черкасс перенесли

Допрос мэра Черкасс, назначенный на понедельник, 4 мая, отменили. На когда именно его перенесли - неизвестно, сообщил на своей странице в Facebook советник Анатолия Бондаренко - Станислав Коломиец.

Повестка Анатолию Бондаренко пришла еще 1 мая. Это случилось после того, как Черкассы, несмотря на постановления Кабинета министров, решили смягчить карантин в городе. Такое решение приняли во время заседания городского исполкома.

Допрос в полиции назначили на 4 мая. Советник Бондаренко решил собрать сторонников мэра под управлением полиции, где и должны были допрашивать городского голову по делу об отмене карантинных ограничений. Коломиец предположил, что именно из-за этого допрос решили отменить. Якобы полицейские хотят избежать массовой акции протеста.

Кстати, то, что допроса в понедельник, действительно, не будет подтвердили и в областной полиции. Не исключают, что с чиновниками мэрии встретятся уже после отмены карантина в Украине.

Напомним, что смягчить карантинные ограничения в Черкассах решили 30 апреля. Как объяснили городские чиновники, об этом попросили местные бизнесмены, которые боятся потерять свой бизнес. В частности, в городе разрешили работать строительным и цветочным магазинам, салонам красоты, рынкам и т.д.

В полиции после этого начали уголовное производство, так как считают, что подобное решение может нести угрозу инфекционной безопасности и будет способствовать распространению коронавируса.

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