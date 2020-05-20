Мэр Черкасс обратился к Зеленскому в ответ на "бандита"

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отреагировал на слова президента Владимира Зеленского, когда он заметил, что с бандитами за один стол не сядет.

Городской голова записал видеообращение, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

Так, Бондаренко заявляет, что упомянутые президентом 19 уголовных производств были заведены на него за политическую деятельность.

"Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мои политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом", - утверждает мэр.

Также городской голова Черкасс поинтересовался, где был Зеленский в 2013 и 2014 годах.

"Хотел бы вас спросить, где вы были в 2013 и 2014 годах, когда я был на Майдане, боролся на независимость украинского народа, когда вы танцевали на корпоративах?", - добавил Бондаренко.

Напомним, поводом для напряженности стало заявление президента Зеленского, в котором он указал на некорректное поведение черкасского мэра и напомнил, что против Бондаренко возбуждено 19 уголовных производств.

"Я не могу говорить о мэре Черкасс. Как говорить, если местный глава имеет 19 уголовных производств? Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали – это народ, это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите", - заявил президент.





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