“Путину коронавирус не угрожает”: экс-разведчик заявил, что главу РФ вакцинировали от COVID-19

В СМИ появилась информация о том, что президента России Владимира Путина вакцинировали от коронавируса. Об этом в программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман сказал бывший советский разведчик - сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"Мои источники утверждали мне – не клянясь мамой, но своими хорошими профессиональными связями, – что Путин вакцинирован, - говорит Швец. - Ему коронавирус не угрожает никоим образом".

Швец говорит, что в данном вопросе трудно спекулировать и что Путину, вероятно, сделали прививку от COVID-19. Иначе, по словам экс-разведчика, президент вряд ли посетил бы больницу для больных COVID-19 в подмосковной Коммунарке. К слову, через неделю после этого визита стало известно, что главврач медучреждения, с которым Путин здоровался за руку, был болен коронавирусом.

Как ранее сообщали “Комментарии”, фигуристка и супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка рассказала о том, что муж заразил коронавирусом и ее. Навка уверена, что COVID-19 Песков принес с работы. Супруги находятся в больнице, у пресс-секретаря Путина - двустороннее воспаление легких. Ранее коронавирус обнаружили и у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!