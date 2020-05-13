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Опасность для Путина: Песков принес коронавирус из Кремля и заразил других

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - фигуристка Татьяна Навка - рассказала о том, что ее муж заразил коронавирусом и ее

сегодня, 11:40
Автор:

• Елена Волкова

Опасность для Путина: Песков принес коронавирус из Кремля и заразил других

Фигуристка и супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка рассказала о том, что муж заразил коронавирусом и ее. Навка уверена, что COVID-19 Песков принес с работы, о чем сообщают "РИА Новости" и  Daily Storm.

По словам Татьяны Навки, они с супругом находятся в больнице, чтобы не заразить детей и других членов семьи. Фигуристка говорит, что вся их семья находилась в строжайшей изоляции, однако Дмитрий Песков работал и, вероятно, принес коронавирус из Кремля.

“Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся", - говорит Навка. 

К слову, ранее коронавирус обнаружили у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Как сообщали “Комментарии”, Россия вышла на второе место по количеству инфицированных коронавирусом в мире. На Евразийском континенте - это теперь самая пораженная COVID-19 страна. В мире больше случаев инфицирования пока зафиксировали только в США. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, которые ведет подсчет случаев заболевания в мире.


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Источник: comments.ua
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