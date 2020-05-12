Путин в опасности: Пескова забрали в больницу с коронавирусом

Сегодня стало известно о том, что у пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрия Пескова обнаружили коронавирус. Диагноз подтвердил сам пресс-секретарь.

"Да, заболел. Лечусь", - лаконично сказал Песков, добавив лишь, что пребывает не дома, а в клинике.

Сегодня также стало известно, что Россия вышла на второе место по количеству инфицированных коронавирусом в мире. На Евразийском континенте - это теперь самая пораженная COVID-19 страна. В мире больше случаев инфицирования пока зафиксировали только в США. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, которые ведет подсчет случаев заболевания в мире.

Ранее президент Владимир Путин, поручил строить в экстренном порядке полевые госпитали для больных с COVID-19. Их должны развернуть до 20 мая вдали от населенных районов и будут свозить туда только пациентов с коронавирусом.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине "Комментарии" рассказывали ранее.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!