Новая статистика коронавируса в Украине на 12 мая: количество инфицированных за сутки уменьшилось

За прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 375 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра вторника, количество инфицированных в нашей стране составляет 16023 человека. Об этом сообщает МОЗ Украины.

По информации медиков, на сегодняшний день, 12 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 425 пациентов. В то же время вылечили 3373 человека.

На данный момент ситуация в регионах, которые поражены вирусом без исключения, выглядит так:



Винницкая область - 580 случаев;

Волынская область - 496 случаев;

Днепропетровская область - 748 случаев;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 525 случаев;

Закарпатская область - 748 случаев;

Запорожская область - 331 случай;

Ивано-Франковская область - 1133 случая;

Кировоградская область - 425 случаев;

Киев - 1930 случаев;

Киевская область - 1023 случая;

Львовская область - 825 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 225 случаев;

Одесская область - 653 случая;

Полтавская область - 248 случаев;

Ровенская область - 1028 случаев;

Сумская область - 157 случаев;

Тернопольская область - 1021 случай;

Харьковская область - 623 случая;

Херсонская область - 162 случая;

Хмельницкая область - 182 случая;

Черновицкая область - 2396 случаев;

Черкасская область - 343 случая;

Черниговская область - 79 случаев.

Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.

Кроме того, мы писали, что в Черновцах произошел конфликт священнослужителей местной епархии УПЦ МП и журналистов издания "Молодой Буковинец". Ссора произошла после того, как в этом СМИ обнародовали информацию о COVID-19 у секретаря и еще 20 священников Черновицко-Буковинской епархии. В результате, секретарь, у которого якобы нашли коронавирус, пришел в редакцию.

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