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Новая статистика коронавируса в Украине на 12 мая: количество инфицированных за сутки уменьшилось

МОЗ информирует, что из-за осложнений, вызванных COVID-19, в Украине скончалось уже 425 пациентов

сегодня, 09:15
Автор:

• Елена Волкова

Новая статистика коронавируса в Украине на 12 мая: количество инфицированных за сутки уменьшилось

За прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 375 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра вторника, количество инфицированных в нашей стране составляет 16023 человека. Об этом сообщает МОЗ Украины.
По информации медиков, на сегодняшний день, 12 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 425 пациентов. В то же время вылечили  3373 человека.
На данный момент ситуация в регионах, которые поражены вирусом без исключения, выглядит так:


Винницкая область - 580 случаев;
Волынская область - 496 случаев;
Днепропетровская область - 748 случаев;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 525 случаев;
Закарпатская область - 748 случаев;
Запорожская область - 331 случай;
Ивано-Франковская область - 1133 случая;
Кировоградская область - 425 случаев;
Киев - 1930 случаев;
Киевская область - 1023 случая;
Львовская область - 825 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 225 случаев;
Одесская область - 653 случая;
Полтавская область - 248 случаев;
Ровенская область - 1028 случаев;
Сумская область - 157 случаев;
Тернопольская область - 1021 случай;
Харьковская область - 623 случая;
Херсонская область - 162 случая;
Хмельницкая область - 182 случая;
Черновицкая область - 2396 случаев;
Черкасская область - 343 случая;
Черниговская область - 79 случаев.

Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.

Кроме того, мы писали, что в Черновцах произошел конфликт священнослужителей местной епархии УПЦ МП и журналистов издания "Молодой Буковинец". Ссора произошла после того, как в этом СМИ обнародовали информацию о COVID-19 у секретаря и еще 20 священников Черновицко-Буковинской епархии. В результате, секретарь, у которого якобы нашли коронавирус, пришел в редакцию.


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Источник: comments.ua
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