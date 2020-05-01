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В Черновцах "инфицированный COVID-19" священнослужитель пришел в редакцию газеты, чтобы ее закрыли

Архимандрит Никита (Андрей Сторожук) пришел к сотрудникам "Молодого Буковинца", которые написали, что у него коронавирус

сегодня, 16:05
Автор:

• Елена Волкова

В Черновцах "инфицированный COVID-19" священнослужитель пришел в редакцию газеты, чтобы ее закрыли

В Черновцах произошел конфликт священнослужителей местной епархии УПЦ МП и журналистов издания "Молодой Буковинец". Как сообщает “ТСН”, ссора произошла после того, как в этом СМИ обнародовали информацию о COVID-19 у секретаря и еще 20 священников Черновицко-Буковинской епархии. В результате, секретарь, у которого якобы нашли коронавирус, пришел в редакцию.

Архимандрит Никита (Андрей Сторожук) пришел к сотрудникам "Молодого Буковинца", чтобы пообщаться о материале. 

"Вы же написали вчера, что у меня COVID-19. Я пришел, чтобы закрыть на карантин газету вообще", - сказал священнослужитель журналистам.

После этого архимандрит написал письмо в СБУ и попросил проверить, нет ли теперь коронавируса в редакции местного СМИ. Тем временем журналисты в оправдание говорят, что информацию о вирусе в местной епархии УПЦ МП взяли у другого СМИ, которое ссылается на инсайдеров в епархии.

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Источник: https://tsn.ua/ru/coronavirus/v-chernovcah-zarazhennyy-koronavirusom-svyaschennik-specialno-prishel-v-redakciyu-smi-chtoby-ee-zakryli-na-karantin-1538637.html
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