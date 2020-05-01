В Черновцах "инфицированный COVID-19" священнослужитель пришел в редакцию газеты, чтобы ее закрыли

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В Черновцах произошел конфликт священнослужителей местной епархии УПЦ МП и журналистов издания "Молодой Буковинец". Как сообщает “ТСН”, ссора произошла после того, как в этом СМИ обнародовали информацию о COVID-19 у секретаря и еще 20 священников Черновицко-Буковинской епархии. В результате, секретарь, у которого якобы нашли коронавирус, пришел в редакцию.
Архимандрит Никита (Андрей Сторожук) пришел к сотрудникам "Молодого Буковинца", чтобы пообщаться о материале.
"Вы же написали вчера, что у меня COVID-19. Я пришел, чтобы закрыть на карантин газету вообще", - сказал священнослужитель журналистам.
После этого архимандрит написал письмо в СБУ и попросил проверить, нет ли теперь коронавируса в редакции местного СМИ. Тем временем журналисты в оправдание говорят, что информацию о вирусе в местной епархии УПЦ МП взяли у другого СМИ, которое ссылается на инсайдеров в епархии.
Ранее мы сообщали, что под
Киевом, на одной из центральных улиц города Боярка, женщина с ребенком
забрались на фонтан, в результате чего его верхняя часть обрушилась. Видео падения людей и фонтана, который повредил бассейн, записала камера
наблюдения. Вскоре
правоохранители установили личность хулиганки, которой оказалась
20-летняя девушка. Свой поступок она объяснила тем, что хотела сделать
фото с маленькой сестрой на руках на верхушке фонтана.
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