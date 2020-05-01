Под Киевом девушка залезла на фонтан ради селфи и разрушила его (ВИДЕОФАКТ)

Под Киевом, на одной из центральных улиц города Боярка, женщина с ребенком забрались на фонтан, в результате чего его верхняя часть обрушилась. Видео падения людей и фонтана, который повредил бассейн, записала камера наблюдения.





Вскоре правоохранители установили личность хулиганки, которой оказалась 20-летняя девушка. Свой поступок она объяснила тем, что хотела сделать фото с маленькой сестрой на руках на верхушке фонтана. Теперь же девушке придется выплатить материальный ущерб, который оценили в 37 тысяч гривен.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Сети появились курьезные фото того, как гигантский самолет украинского производства “Мрия” будто поглощает воздушное судно немецкой компании экспресс-доставки DHL. Снимки самолетов выложил в Facebook Максим Шахалов. Интернет-пользователи облюбовали снимки с необычным ракурсом и придумали несколько подписей для этих фото. Так, одним из самых популярных вариантов стал этот: “Правильный текст - “Мрия” на обед съедает грузовой “Боинг”.

Также мы писали, что в Ужгороде в городском парке заметили косуль. Видео опубликовано на странице "Боздоский парк // Подзамковый парк" в Facebook.

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