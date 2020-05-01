ФОТОФАКТ: украинский гигант "Мрия" "съел" самолет компании DHL

В Сети появились курьезные фото того, как гигантский самолет украинского производства “Мрия” будто поглощает воздушное судно немецкой компании экспресс-доставки DHL. Снимки самолетов выложил в Facebook Максим Шахалов.

Интернет-пользователи облюбовали снимки с необычным ракурсом и придумали несколько подписей для этих фото. Так, одним из самых популярных вариантов стал этот: “Правильный текст - “Мрия” на обед съедает грузовой “Боинг”.

Стоит отметить, что украинская “Мрия” пользуется огромным спросом во время пандемии коронавируса, доставляя медгруз в различные страны. Так, только в Париж наш самолет отвез более 150 тонн масок и средств спецзащиты.

Ранее “Комментарии” сообщали, что во французской компании Airbus, которой прочили прорыв в авиастроении, заявили о масштабных проблемах. Исполнительный директор Гийом Фори предупредил 135 тысяч сотрудников о возможном “глубоком сокращении” рабочих мест, добавив, что из-за пандемии на карту поставлено выживание компании.

Напомним, так называемый коронакризис также коснулся компании Boeing Co, которая производит одноименные самолеты. В связи с тем, что практически все авиасообщение мира приостановлено на период пандемии, чтобы смягчить финансовые потери, в авиакомпании предложили своим сотрудникам уволиться по собственному желанию.

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