Язык

Українська

Русский

Coinspot 01.05.2020

BTC/USD

8756.90

ETH/USD

211.42

LTC/USD

47.28

НБУ 01.05.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

29.70

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Видео 2020 Видеофакт: косули облюбовали парк в Ужгороде во время карантина
НОВОСТИ Все новости

Видеофакт: косули облюбовали парк в Ужгороде во время карантина

Видео с косулями, которых на территории парка в Ужгороде видели 7-8 лет назад, опубликовано в сети

сегодня, 05:00
Автор:

• Таисия Ерохина

Видеофакт: косули облюбовали парк в Ужгороде во время карантина

В Ужгороде в городском парке заметили косуль. Видео опубликовано на странице "Боздоский парк // Подзамковый парк" в Facebook.

"Наши усилия по благоустройству территории парка не остались без внимания не только горожан, но и самых неожиданных зрителей. Так, сегодня в парк пришли самые строгие ревизоры – косули, которые облюбовали недавно очищенный водоотводный канал", - говорится в сообщении.

В комментариях горожане не сдерживают радостных эмоций, называя появление диких животных "настоящим чудом". По словам одного из комментаторов публикации, последний раз косуль видели в парке где-то 7-8 лет назад. Также пользователи соцсети беспокоятся о том, чтобы животных не обидели злоумышленники.

Напомним, в Запорожье на балкон высотки прилетел павлин, появилось видео.

Ранее портал "Комментарии" писал, что животные заметили отсутствие человека в многолюдных местах и теперь отдыхают на пляжах и дорогах. Крокодилы разместились на пляжах, а тигры и львы заняли дороги. Ранее хищников в этих местах видели только рейнджеры, в основном ночью.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/bozdosh.pidzamkovuy/?fref=mentions&rf=357083734368095
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...