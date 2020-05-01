Видеофакт: косули облюбовали парк в Ужгороде во время карантина

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В Ужгороде в городском парке заметили косуль. Видео опубликовано на странице "Боздоский парк // Подзамковый парк" в Facebook.
"Наши усилия по благоустройству территории парка не остались без внимания не только горожан, но и самых неожиданных зрителей. Так, сегодня в парк пришли самые строгие ревизоры – косули, которые облюбовали недавно очищенный водоотводный канал", - говорится в сообщении.
В комментариях горожане не сдерживают радостных эмоций, называя появление диких животных "настоящим чудом". По словам одного из комментаторов публикации, последний раз косуль видели в парке где-то 7-8 лет назад. Также пользователи соцсети беспокоятся о том, чтобы животных не обидели злоумышленники.
Напомним, в Запорожье на балкон высотки прилетел павлин, появилось видео.
Ранее портал "Комментарии" писал, что животные заметили отсутствие человека в многолюдных местах и теперь отдыхают на пляжах и дорогах. Крокодилы разместились на пляжах, а тигры и львы заняли дороги. Ранее хищников в этих местах видели только рейнджеры, в основном ночью.
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