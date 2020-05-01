Комаровский рассказал, безопасно ли в этом году ездить на море

Известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.

По мнению Комаровского, он не сомневается в том, что уже в июле-августе на море можно будет ехать. Причем он сам планирует путешествовать в августе “очень серьезно”. Также Комаровский напомнил, что чиновники не имеют права запретить украинцам поездки, в частности, - к морю. Однако не стоит пренебрегать их рекомендациями. А вот со стороны эпидемиологии и медицины, по словам Комаровского, на море для иммунитета поехать стоит, даже несмотря на пандемию.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что Комаровский посоветовал пить для профилактики коронавируса на карантине кока-колу. По мнению доктора, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого. Также мы писали, что Комаровский назвал условия, когда человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым.

Напомним, в Украинской ассоциации туристических агентств уверены в том, что этим летом наши отели будут заполнены на 100%. Впрочем, несмотря на пандемию, конкуренцию отдыху по-украински могут составить четыре государства.

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