Референдум в РФ: россияне готовятся “умножать” Путина на ноль, позволив править до 2036 года

Центральная избирательная комиссия России начала готовиться к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Среди важнейших вопросов - обнуление президентских сроков, благодаря которому нынешний глава государства Владимир Путин еще четырежды может баллотироваться в президенты и править минимум до 2036 года.

Изначально голосование должно было состояться 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли. Точную дату ЦИК пока не озвучивает, однако, согласно инсайдерской информации в российских СМИ, референдум состоится через месяц - 24 июня. На общероссийское голосование вынесут вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?". Хитрость в том, что поправки в российскую Конституцию планируют принять "пакетно", т.е. либо за все, либо против всего. А среди поправок, помимо обнуления президентского срока, - увеличение материнского капитала и другие новинки для россиян.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что президента России Владимира Путина вакцинировали от коронавируса. Об этом в программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман сказал бывший советский разведчик - сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец. Он говорит, что в данном вопросе трудно спекулировать и что Путину, вероятно, сделали прививку от COVID-19. Иначе, по словам экс-разведчика, президент вряд ли посетил бы больницу для больных COVID-19 в подмосковной Коммунарке. К слову, через неделю после этого визита стало известно, что главврач медучреждения, с которым Путин здоровался за руку, был болен коронавирусом.

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