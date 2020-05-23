Кучму признали лучшим президентом Украины: без профессиональной команды не было бы успеха

Лучшим президентом Украины украинцы считают Леонида Кучму, который занимал этот пост с 1994 по 2005 год. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг", написал на своей странице в Facebook политолог Руслан Бортник.



"Кучма – лучший президент в истории Украины – опрос. Согласно результатам опроса группы Соціологічна група Рейтинг за 12-13 мая, лучшим президентом за всю историю независимости страны украинцы считают Леонида Кучму (20%), за ним следуют Владимир Зеленский (16%), Леонид Кравчук (13%), Петр Порошенко (12%), Виктор Янукович (9%) и Виктор Ющенко (6%)", – написал Бортник.

Политический аналитик Алексей Калиниченко также отметил, что звание лучшего президента – это оценка работы всей команды главы государства.

"На мой взгляд, когда мы говорим, кто лучший президент, то это в первую очередь разговор о коллективной ответственности. Потому что президент не должен сам и железные дороги строить, и знать, как именно происходит ядерная реакция в реакторе АЭС и растет поголовье крупного рогатого скота", - написал аналитик.

Аналитик также отметил, что одной из основных задач главы государства является отстаивание интересов Украины на международной арене. Кроме того, президенту необходимо создать команду профессионалов, которые решают внутренние вопросы. Именно поэтому, по словам Калиниченка, первое место Кучмы – это оценка работы президента и его соратников.

"И Юрия Кравченко, который физически уничтожил организованную преступность. И Леонида Каденюка, который стал первым космонавтом независимой Украины. И Александра Омельченко, при котором Киев был больше похож на европейскую столицу, чем при его преемниках", – привел примеры эксперт.

В то же время, Калиниченко отметил, что "кольчужный скандал" стал примером того, что во главе государства находились сильные личности. Он напомнил, как в в 2002 году США обвинили Украину в продаже "Кольчуг" в Ирак и готовились сделать из нас страну-изгоя. Но глава АП Виктор Медведчук выступил в Совете Безопасности ООН, предоставил железобетонные доказательства и разгромил обвинения американцев.

Эксперт акцентирует внимание на том, что Виктор Медведчук, защитивший интересы Украины, в тот момент фактически выполнил задачу уровня президента. По мнению Калиниченка, это свидетельствует о том, что при Кучме во власти были люди со стратегическим мышлением, способные решать задачи любой сложности – и внутри страны, и на международной арене.

Напомним, "Комментарии" предлагают выбрать наиболее эффективного главу государства в нашей новейшей истории – без манипуляций и подтасовок.

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