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Притула рассказал, почему политики в Украине "отъедают мордяку"

Шоумен и политик Сергей Притула уверен, что в украинском обществе толстый политик - оправданный стереотип

24 мая 2020, 23:25 comments571
Автор:

• Екатерина Белоброва

Притула рассказал, почему политики в Украине "отъедают мордяку"

Шоумен и член партии "Голос" Сергей Притула заявил, что президент Владимир Зеленский за год своего правления заметно набрал вес, что вовсе не свидетельствует о его праздном образе жизни, а как раз об обратном. Об этом он рассказал в интервью изданию "Радио Свобода".

Так, на вопрос журналиста, правильно ли он понял Притулу, который в интервью другой редакции  отметил, что Зеленский стал шире лицом и поправился, при этом не избегая ответственности на своем посту, шоумен обозначил, что глава государства является исключением из укоренившихся стереотипов.

"Обычно в украинском обществе есть определенный такой стереотип, что когда-то человек приходит на должность чиновника, то на своей должности как-то так случается, что этот человек "отъедает мордяку". И это не безосновательно, конечно, такой стереотип у людей. Но мне кажется, что в случае нашего президента это скорее все-таки имеет место ненормированный рабочий день, ненормированное питание и такая невозможность заниматься спортом и держать организм в тонусе, как это было у него за несколько лет до президентской должности, когда Зеленский имел свой видеоблог о том, как он достигает спортивных успехов, как он приводит свой организм к какому-то идеалу", - подчеркнул Притула, добавив, что именно нарушенный режим президента внес коррективы в его физический образ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Притула всерьез задумался над собственной кандидатурой на должность мэра Киева.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/30629243.html
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