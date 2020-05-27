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Зеленский ответит за "бандита" в суде: мэр Черкасс подал иск против президента Украины

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в Печерский районный суд Киева против Владимира Зеленского о защите чести и достоинства

27 мая 2020, 11:40 comments1129
Автор:

Елена Волкова

Зеленский ответит за "бандита" в суде: мэр Черкасс подал иск против президента Украины

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко будет судиться с президентом Владимиром Зеленским, который назвал его бандитом. Чиновник подал иск в Печерский районный суд Киева против главы государства о защите чести и достоинства, о чем на своей странице в Facebook сказал адвокат Бондаренко Денис Цыпин.

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс", - говорит юрист.

Поводом для напряженности стало заявление президента Зеленского  на пресс-конференции, в котором он указал на некорректное поведение черкасского мэра и напомнил, что в отношении Бондаренко открыто 19 уголовных производств.

 "Я не могу говорить о мэре Черкасс. Как говорить, если местный глава имеет 19 уголовных производств? Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали – это народ, это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите", - заявил президент.

Напомним, глава Черкасского городского совета Анатолий Бондаренко вопреки распоряжению Кабинета министров Украины решил частично снять ограничения по карантину в городе с 1 мая.


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Источник: comments.ua
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