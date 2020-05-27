В Кремле удивили ответом на вопрос, позовут ли Зеленского на парад в Москву

В Москве 24 июня состоится парад по случаю 75-й годовщины победы над нацистской Германией. На сегодняшнем брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кого пригласят в РФ на парад Победы и будет ли в списке президент Украины Владимир Зеленский.

Песков говорит, что на мероприятие пригласят всех лидеров стран СНГ, которую, к слову, Украина покинула.

"Пока мы придерживаемся критерия о том, что на парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ, – пояснил Песков. - Насчет Зеленского не могу сказать. Я сказал, какой принцип".

Ранее мы сообщали, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко будет судиться с президентом Владимиром Зеленским, который назвал его бандитом. Чиновник подал иск в Печерский районный суд Киева против главы государства о защите чести и достоинства, о чем на своей странице в Facebook сказал адвокат Бондаренко Денис Цыпин.

Также мы писали, что глава Украины Владимир Зеленский принял приглашение президента Словацкой Республики Зузаны Чапутовой и собирается улететь за границу.

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