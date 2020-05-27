"Должность меняет": Разумков рассказал, как изменился Зеленский за год президентства

Владимир Зеленский за год своей работы на должности украинского гаранта стал заметно более жестким по отношению к своему окружению. Об этом рассказал спикер Верховной Рады и соратник президента Дмитрий Разумков в интервью изданию "Главком".

По убеждению Разумкова, характер любого человека меняется в зависимости, в том числе, и от его профессиональной деятельности. Так произошло и с действующим президентом, который столкнулся с другими обстоятельствами и испытаниями, нежели в период, когда он занимался бизнесом.

"Главное - не меняться в худшую сторону, для меня важно, чтобы люди не менялись в плане человечности. И надо отдать должное, что большое количество людей, которые пришли в команду еще с 2018 года, когда все только начиналось, остались такими же", - заключает председатель парламента.

Также Разумков отметил, что Зеленский действительно стал жестче, но и не теряет способности шутить в подходящих ситуациях.

"Важно пройти через огонь, воду и медные трубы. Огонь и воду проходило много людей, а с медными трубами были проблемы. Поэтому надеемся и это пройти", - подчеркивает спикер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-премьер-министр Алексей Гончарук назвал главный недостаток в характере действующего президента Владимира Зеленского.

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