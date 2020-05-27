kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.05.2020

BTC/USD

9505.98

ETH/USD

222.16

LTC/USD

44.97

НБУ 29.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент "Должность меняет": Разумков рассказал, как изменился Зеленский за год президентства
commentss НОВОСТИ Все новости

"Должность меняет": Разумков рассказал, как изменился Зеленский за год президентства

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, президент Владимир Зеленский заметно изменился за последний год

27 мая 2020, 21:57 comments2036
Автор:

Екатерина Белоброва

"Должность меняет": Разумков рассказал, как изменился Зеленский за год президентства

Владимир Зеленский за год своей работы на должности украинского гаранта стал заметно более жестким по отношению к своему окружению. Об этом рассказал спикер Верховной Рады и соратник президента  Дмитрий Разумков в интервью изданию "Главком".

По убеждению Разумкова, характер любого человека меняется в зависимости, в том числе, и от его профессиональной деятельности. Так произошло и с действующим президентом, который столкнулся с другими обстоятельствами и испытаниями, нежели в период, когда он занимался бизнесом.

"Главное - не меняться в худшую сторону, для меня важно, чтобы люди не менялись в плане человечности. И надо отдать должное, что большое количество людей, которые пришли в команду еще с 2018 года, когда все только начиналось, остались такими же", - заключает председатель парламента. 

Также Разумков отметил, что Зеленский действительно стал жестче, но и не теряет способности шутить в подходящих ситуациях.

"Важно пройти через огонь, воду и медные трубы. Огонь и воду проходило много людей, а с медными трубами были проблемы. Поэтому надеемся и это пройти", - подчеркивает спикер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-премьер-министр Алексей Гончарук назвал главный недостаток в характере действующего президента Владимира Зеленского.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavcom.ua/interviews/dmitro-razumkov-ya-vpevneniy-komanda-zelenskogo-bude-zminyuvatisya-i-dali-682863.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!