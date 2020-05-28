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Зеленский потребовал от Шмыгаля новые программы помощи украинцам, пострадавшим из-за карантина

По словам Зеленского, как раз сейчас украинцы, которые экономически пострадали из-за карантина, ждут от государства понимание и поддержку на всех уровнях

28 мая 2020, 16:30
Автор:

Елена Волкова

Зеленский потребовал от Шмыгаля новые программы помощи украинцам, пострадавшим из-за карантина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что тех экономических шагов, которые уже сделала власть для выхода страны из карантина и для преодоления эпидемии, недостаточно. Об этом президент сказал на сегодняшнем селекторном совещании с представителями Кабмина.

По словам Зеленского, как раз сейчас украинцы, которые экономически пострадали из-за карантина, ждут от государства понимание и поддержку на всех уровнях. 

“Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии. Несмотря на то, что происходит в мире, нам нужно как можно быстрее создать новые экономические программы помощи”, - обратился президент к премьеру Денису Шмыгалю.

Тот, в свою очередь, пообещал уже на следующей неделе представить другие экономические программы, а также уведомил, что в данный момент они заняты подсчетом потерь в результате эпидемии. 

Напомним, по состоянию на сегодняшний день, 28 мая, не все регионы Украины готовы к выходу с карантина. Как сообщили в МОЗ, 7 областей не отвечают необходимым критериям, по которым правительство решает, ослабить ли ограничения в том или ином регионе. Согласно последним статистическим данным, к ослаблению карантина не готовы Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. Неготовность определили, прежде всего, по критерию высокой инцидентности - общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения.


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Источник: comments.ua
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