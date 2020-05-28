Жесткий карантин в Украине продлят: кто оказался не готов к ослаблению (ТАБЛИЦА)

По состоянию на сегодняшний день, 28 мая, не все регионы Украины готовы к выходу с карантина. Как сообщили в МОЗ, 7 областей не отвечают необходимым критериям, по которым правительство решает, ослабить ли ограничения в том или ином регионе.

Согласно последним статистическим данным, к ослаблению карантина не готовы Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. Неготовность определили, прежде всего, по критерию высокой инцидентности - общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения. Также сообщается, что в этих регионах перегружены больницы, а также низкий охват населения ПЦР-тестированием. В связи с этим смягчать карантин здесь пока не будут.

Напомним, медики лабораторно подтвердили 477 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра четверга, количество инфицированных в нашей стране составляет 22 382 человека. Об этом сообщает МОЗ Украины. По информации медиков, на сегодняшний день, 28 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 659 пациентов. В то же время вылечили рекордное количество - 8 439 человек.

Если обратить внимание на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство все еще удерживает Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине. Отныне для транспортировки тяжелобольных там дежурит вертолет МВД. Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область.

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