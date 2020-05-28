Коронавирус в Украине 28 мая: сколько человек заболело за сутки и какая область оказалась в "лидерах"

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Медики лабораторно подтвердили 477 новых случаев
коронавируса в Украине.
Таким образом, по состоянию на 9:00 утра четверга, количество
инфицированных
в нашей стране составляет 22 382 человека. Об этом сообщает МОЗ Украины.
По информации медиков, на сегодняшний день, 28 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 659 пациентов. В то же время вылечили рекордное количество - 8 439 человек.
Если обратить внимание на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство все еще удерживает Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине. Отныне для транспортировки тяжело больных там дежурит вертолет МВД. Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область. В других же регионах дела обстоят так:
Винницкая область - 947 случаев;
Волынская область - 851 случай;
Днепропетровская область - 920 случаев;
Донецкая область - 158 случаев;
Житомирская область - 673 случая;
Закарпатская область - 1124 случая;
Запорожская область - 425 случаев;
Ивано-Франковская область - 1339 случаев;
Кировоградская область - 495 случаев;
Киев - 2793 случая;
Киевская область - 1517 случаев;
Львовская область - 1513 случаев;
Луганская область - 45 случаев;
Николаевская область - 282 случая;
Одесская область - 861 случай;
Полтавская область - 268 случаев;
Ровенская область - 1588 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1131 случай;
Харьковская область - 981 случай;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 386 случаев;
Черновицкая область - 3201 случай;
Черкасская область - 401 случай;
Черниговская область - 140 случаев.
Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.
Также мы писали, что в Украине ослабили карантин и планируют возобновить все виды пассажирских перевозок. В связи с этим эпидемиологи заговорили о второй волне коронавируса в нашей стране.
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