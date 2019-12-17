В Киеве во время столкновения под Радой пострадали журналисты

Сегодня в правительственном квартале Киева проходил митинг у стен парламента, в результате которого пострадали журналисты "Громадського" Виктория Рощини и оператор Алексея Никулин. В их отношении применили слезоточивый газ, пишет hromadske.

По информации телеканала, у корреспондента выбили телефон, когда она снимала ситуацию у стен парламента. Также в журналистов летели опоры от палаток, которые протестующие хотели установить у здания парламента.

Как сообщало издание "Комментарии", 17 декабря в Киеве проходят четыре акции протеста: митингуют владельцы "евроблях", противники открытия рынка земель, а также члены Федерации профсоюзов Украины и другие.

Ранее мы писали о том, что возле отеля "Киев" недалеко от Верховной Рады произошли столкновения активистов "АвтоЕвроСилы" и участников митинга против рынка земли с полицией. В результате стычек пострадали полицейские, которых госпитализировали.

Кроме того, в центре столицы в связи с запланированными массовыми акциями был ограничен въезд крупногабаритного и специального транспорта на некоторых участках.