Конституционный Суд признал законным решение о сокращении количества нардепов

Конституционный Суд Украины признал законным сокращение количества народных депутатов Верховной Рады с 450 до 300. Об этом говорится в решении суда.



"Конституционный Суд Украины признал отвечающим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)", - говорится в сообщении на сайте суда.

В выводах суда сказано, что все изменения в законопроект, которые касаются сокращения количества нардепов в парламенте, а также требования касательно проживания кандидатов в нардепы на территории страны в течение последних пяти лет, владения национальным языком, закрепление пропорциональной избирательной системы для избрания Верховной Рады Украины, дополнения раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины пунктом 17 и другие предлагаемые изменения законодательства не отразятся на территориальной целостности нашей страны, а также не нарушают права и свободы жителей Украины. Поэтому, КСУ принял решение о признании предлагаемых изменений законными.

Также отмечается, что КСУ сделал ряд оговорок, которые нардепам необходимо учесть во время дальнейшей работы над законопроектом.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 29 августа внес в парламент законопроект №1017, которым предлагал уменьшить конституционный состав парламента.

Ранее "Комментарии" писали, что после Нового года в Украине вступит в силу закон, который позволит прослушивать и обыскивать депутатов.