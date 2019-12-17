Конституционный Суд признал законным решение о сокращении количества нардепов

Языки
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Конституционный Суд Украины признал законным сокращение количества народных
депутатов Верховной Рады с 450 до 300. Об этом говорится в решении суда.
"Конституционный Суд Украины признал отвечающим требованиям статей 157 и
158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статьи 76 и 77
Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной
Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)", -
говорится в сообщении на сайте суда.
В выводах суда сказано, что все изменения в законопроект, которые касаются
сокращения количества нардепов в парламенте, а также требования касательно
проживания кандидатов в нардепы на территории страны в течение последних пяти
лет, владения национальным языком, закрепление пропорциональной избирательной
системы для избрания Верховной Рады Украины, дополнения раздела XV "Переходные
положения" Конституции Украины пунктом 17 и другие предлагаемые изменения
законодательства не отразятся на территориальной целостности нашей страны, а
также не нарушают права и свободы жителей Украины. Поэтому, КСУ принял решение
о признании предлагаемых изменений законными.
Также отмечается, что КСУ сделал ряд оговорок, которые нардепам необходимо
учесть во время дальнейшей работы над законопроектом.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 29 августа внес в
парламент законопроект №1017, которым предлагал уменьшить конституционный
состав парламента.
Ранее "Комментарии" писали,
что после Нового года в Украине вступит в силу закон, который позволит прослушивать
и обыскивать депутатов.
Новости партнеров
Новости