Фотофакт: "слуги народа" перекрыли президиум во избежание конфликтов

Языки
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Сейчас в
Верховной Раде проходит очередное заседание, во время которого депутаты будут
голосовать за изменения в Налоговый кодекс
(законопроект № 2419) и обсудят утвержденную
ранее отмену депутатской неприкосновенности (законопроект № 2237). Интересно, что перед
заседанием у президиума парламента собрались депутаты от партии "Слуга народа",
которые заявили, что будут защищать его во избежание каких-либо конфликтов.