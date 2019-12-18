Фотофакт: "слуги народа" перекрыли президиум во избежание конфликтов

Сейчас в Верховной Раде проходит очередное заседание, во время которого депутаты будут голосовать за изменения в Налоговый кодекс (законопроект № 2419) и обсудят утвержденную ранее отмену депутатской неприкосновенности (законопроект № 2237). Интересно, что перед заседанием у президиума парламента собрались депутаты от партии "Слуга народа", которые заявили, что будут защищать его во избежание каких-либо конфликтов.

