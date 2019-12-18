Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 18.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Фотофакт: "слуги народа" перекрыли президиум во избежание конфликтов

Глава фракции "Слуга народа" встретился с митингующими против рынка земли и не заметил среди них аграриев

сегодня, 12:10
Автор:

• Елена Волкова

Сейчас в Верховной Раде проходит очередное заседание, во время которого депутаты будут голосовать за изменения в Налоговый кодекс (законопроект № 2419) и обсудят утвержденную ранее отмену депутатской неприкосновенности (законопроект № 2237). Интересно, что перед заседанием у президиума парламента собрались депутаты от партии "Слуга народа", которые заявили, что будут защищать его во избежание каких-либо конфликтов.