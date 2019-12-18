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Депутаты решили пропустить 5 дней Рады в январе

Депутаты будут осуществлять свои полномочия вне Рады

сегодня, 12:47
Автор:

• Мария Чиренко

Верховная Рада приняла проект постановления о внесении изменений в календарный план работы в январе 2020 года, сообщает парламентский корреспондент сайта "Комментарии".

Документ поддержали 325 парламентариев.

"В неделю с 13 по 17 января: 17.01 час вопросов к правительству. Пленарное заседание. Объявления о времени закрытия сессии. Самостоятельная работа народных депутатов Украины, связанная с осуществлением депутатских полномочий", - сказано в документе.

А с 20 по 24 января 2020 года нардепы должны будут работать с избирателями на своих округах.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее лидер партии "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что, что во время так называемого "турборежима" в Верховной Раде были допущены ошибки, которые необходимо исправить.

Источник: https://comments.ua/
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