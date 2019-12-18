Депутаты решили пропустить 5 дней Рады в январе

Языки
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Верховная Рада приняла проект постановления о внесении изменений в календарный план работы в январе 2020 года, сообщает парламентский корреспондент сайта "Комментарии".
Документ поддержали 325 парламентариев.
"В неделю с 13 по 17 января: 17.01 час вопросов к правительству. Пленарное заседание. Объявления о времени закрытия сессии. Самостоятельная работа народных депутатов Украины, связанная с осуществлением депутатских полномочий", - сказано в документе.
А с 20 по 24 января 2020 года нардепы должны будут работать с избирателями на своих округах.
Как сообщал сайт "Комментарии", ранее лидер партии "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что, что во время так называемого "турборежима" в Верховной Раде были допущены ошибки, которые необходимо исправить.
Новости партнеров
Новости