Депутаты решили пропустить 5 дней Рады в январе

Верховная Рада приняла проект постановления о внесении изменений в календарный план работы в январе 2020 года, сообщает парламентский корреспондент сайта "Комментарии".



Документ поддержали 325 парламентариев.



"В неделю с 13 по 17 января: 17.01 час вопросов к правительству. Пленарное заседание. Объявления о времени закрытия сессии. Самостоятельная работа народных депутатов Украины, связанная с осуществлением депутатских полномочий", - сказано в документе.



А с 20 по 24 января 2020 года нардепы должны будут работать с избирателями на своих округах.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее лидер партии "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что, что во время так называемого "турборежима" в Верховной Раде были допущены ошибки, которые необходимо исправить.

