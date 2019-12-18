"Депутаты "забетонировали" свою неприкосновенность": в Раде разгромили принятый законопроект

Принятый сегодня парламентом во втором чтении законопроект о неприкосновенности народных депутатов провоцирует правовые коллизии, считает народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова. Об этом она рассказала в кулуарах Верховной Рады корреспонденту "Комментарии".

"Поддержав правку, которую предлагала именно фракция "ОПЗЖ", депутаты фактически "забетонировали" депутатскую неприкосновенность, - говорит Устинова. - Потому что там сказано: "депутат не несет юридической ответственности при выполнении депутатских полномочий". Там отдельно, конечно, говорится, что речь о голосовании и работе взяли, но эта правка читается так, что, фактически, депутат не несет никакой юридической ответственности за любые свои действия при выполнении депутатских обязанностей. Именно поэтому "Голос" был единый, кто голосовал против этой правки, но она объединила весь зал. Почему? Потому что никто не хочет снимать депутатскую неприкосновенность. Именно поэтому все поддерживали, все нажимали зеленые кнопки и говорили: "да, мы не хотим нести юридическую ответственностью за все, что делаем в рамках своих депутатских полномочий".

По ее словам, этот закон создает правовую коллизию, потому что правоохранительные органы вообще теперь не имеют право открывать дела против депутатов.

"Они должны идти к единственному человеку в этой стране – Генпрокурору и просить о разрешении открыть дело. Если они вдруг расследуют дело и выходят на народного депутата, а потом идут к Генпрокурору – все доказательства, которые были собраны к моменту выхода на нардепа, не могут быть использованы в суде", - рассказала Устинова.

Трактованием правки поделился с "Комментариями" и народный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

"В данном случае толкование правки происходит таким образом: народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания, где – в ВРУ и ее органах, а также за высказывания при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление и клевету; последняя фраза относится к вопросу высказывания", - пояснил Монастырский.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что Рада поддержала во втором чтении законопроект "Слуг народа" №2237, который концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит "контролируемую" неприкосновенность нардепов.