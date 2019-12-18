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Рынок земли: Арахамия рассказал, как урегулировали вопросы с иностранцами и концентрацией

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подчеркнул, что тему продажи земли иностранцам решит референдум

сегодня, 14:40
Автор:

• Таисия Ерохина

Законопроект об открытии рынка земли на данный момент соответствует всем основным требованиям заинтересованных сторон и вопросов по его принятию быть не должно. Об этом в кулуарах парламента заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает корреспондент "Комментариев".

"Было два самых больших вопроса: первый – по иностранцам, который мы решили. И второй – по уменьшению концентрации в 20 раз, с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч (предложение Владимира Зеленского об уменьшении концентрации сельскохозяйственной земли в одних руках, - ред.). Я думаю, ни у одного агрария нет каких-либо претензий касательно того, запускать ли рынок земли, предоставив право семи миллионам украинцев свободно распоряжаться своей собственностью", - говорит Арахамия.

Нардеп подчеркнул – вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на референдуме, и соответствующая норма прописана в законопроекте.

"Референдум мы как раз заложили в этот законопроект и касается он того, чтобы разрешать или не разрешать покупку/продажу земли иностранцам. Это наиболее критический вопрос, и мы его будем выносить на референдум тогда, когда будет принят закон о референдуме. Это долгая история", - сказал парламентарий.

Глава фракции "Слуга народа" добавил, что законопроект о рынке земли может быть принят до Нового года.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой по поводу закона о рынке земли - 10 тыс гектаров сельхозземли в одни руки. 

Источник: comments.ua
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