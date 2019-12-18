Рынок земли: Арахамия рассказал, как урегулировали вопросы с иностранцами и концентрацией

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Законопроект об открытии
рынка земли на данный момент соответствует всем основным требованиям
заинтересованных сторон и вопросов по его принятию быть не должно. Об этом в
кулуарах парламента заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
сообщает корреспондент "Комментариев".
"Было два самых больших
вопроса: первый – по иностранцам, который мы решили. И второй – по уменьшению
концентрации в 20 раз, с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч (предложение Владимира
Зеленского об уменьшении концентрации сельскохозяйственной земли в одних руках,
- ред.). Я думаю, ни у одного агрария нет каких-либо претензий касательно того,
запускать ли рынок земли, предоставив право семи миллионам украинцев свободно
распоряжаться своей собственностью", - говорит Арахамия.
Нардеп подчеркнул – вопрос
продажи земли иностранцам будет решаться на референдуме, и соответствующая
норма прописана в законопроекте.
"Референдум мы как раз
заложили в этот законопроект и касается он того, чтобы разрешать или не
разрешать покупку/продажу земли иностранцам. Это наиболее критический вопрос, и
мы его будем выносить на референдум тогда, когда будет принят закон о
референдуме. Это долгая история", - сказал парламентарий.
Глава фракции "Слуга народа"
добавил, что законопроект о рынке земли может быть принят до Нового года.
Ранее "Комментарии" писали,
что президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой по поводу
закона о рынке земли - 10 тыс гектаров сельхозземли в одни руки.
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