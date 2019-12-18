Верховная Рада утвердила смету на 2019 год: как изменятся расходы в следующем году

Верховная Рада Украины приняла проект постановления № 2614 о смете для парламента на 2019 год. В то же время, расходы на следующий год парламентарии тоже утвердили, правда, больше месяца назад – 14 ноября.



Депутаты объяснили необходимость сегодняшнего решения тем, что Верховная Рада предыдущего созыва в конце прошлого года так и не утвердила смету на 2019 год.

В частности, на 2019 год нардепы предусмотрели 1,97 млрд грн. общих расходов, в то время как на 2020 год эти расходы выросли до 2 млрд грн. Эта цифра выросла преимущественно за счет роста расходов на зарплаты народных избранников. В нынешнем году эта цифра составила 605,57 млн грн., а на следующий год выделили 642 млн грн.

В то же время на следующий год уменьшили расходы на телеканал "Рада" – с 44,3 млн грн. до 30,9 млн грн., и на газету "Голос Украины" – с 16 млн грн. до 15,58 млн грн.





Ранее "Комментарии" писали о том, сколько и на какие статьи расходов выделили денег в парламенте.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бюджете на 2020 год.