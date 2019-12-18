Верховная Рада утвердила смету на 2019 год: как изменятся расходы в следующем году

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Верховная Рада Украины приняла проект постановления № 2614 о смете
для парламента на 2019 год. В то же время, расходы на следующий год
парламентарии тоже утвердили, правда, больше месяца назад – 14 ноября.
Депутаты объяснили необходимость сегодняшнего решения тем, что
Верховная Рада предыдущего созыва в конце прошлого года так и не утвердила
смету на 2019 год.
В частности, на 2019 год нардепы предусмотрели 1,97 млрд грн.
общих расходов, в то время как на 2020 год эти расходы выросли до 2 млрд грн.
Эта цифра выросла преимущественно за счет роста расходов на зарплаты народных
избранников. В нынешнем году эта цифра составила 605,57 млн грн., а на
следующий год выделили 642 млн грн.
В то же время на следующий год уменьшили расходы на телеканал "Рада" – с 44,3 млн грн. до 30,9 млн грн., и на газету "Голос Украины" – с 16 млн грн. до 15,58 млн грн.
Ранее "Комментарии" писали о том, сколько
и на какие статьи расходов выделили денег в парламенте.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский
подписал закон о бюджете на 2020 год.
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