Зеленский одобрил закон о совместительстве помощников нардепов

Глава Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2313-2 о совместительстве работников патронатной службы Верховной рады. Соответствующая информация появилась на официальном портале парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Согласно закону, требования антикоррупционного законодательства в части запрета совместительства и требования о передаче другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав не распространяются на: работников секретариатов главы ВР, его заместителей, помощников-консультантов народных депутатов и работников секретариатов депутатских групп.

Кроме того, изменения вносятся и в примечания статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми перечисленные лица исключаются из числа субъектов правонарушений по данной статье. Напомним, 3 декабря парламент принял данный проект закона за основу и в целом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Рада приняла за основу важный законопроект, упрощающий жизнь ФОПам.



