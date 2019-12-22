Зеленский одобрил закон о совместительстве помощников нардепов

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Глава Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2313-2 о совместительстве работников патронатной службы Верховной рады. Соответствующая информация появилась на официальном портале парламента.
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.
Согласно закону, требования антикоррупционного законодательства в части запрета совместительства и требования о передаче другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав не распространяются на: работников секретариатов главы ВР, его заместителей, помощников-консультантов народных депутатов и работников секретариатов депутатских групп.
Кроме того, изменения вносятся и в примечания статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми перечисленные лица исключаются из числа субъектов правонарушений по данной статье. Напомним, 3 декабря парламент принял данный проект закона за основу и в целом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Рада приняла за основу важный законопроект, упрощающий жизнь ФОПам.
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