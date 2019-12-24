Нардепы-прогульщики пополнят государственную казну на 3 миллиона гривен

Народным депутатам, которые были замечены на регулярном прогуле заседаний в Верховной Раде, прекращено возмещение расходов на общую сумму более трех миллионов гривен. Об этом передает издание УНН.

Так, среди тех, кто регулярно игнорировал свои обязанности в статусе парламентариев, фигурирует пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и двое ключевых представителей партии "Слуга народа" Александр Корниенко и Александр Дубинский. Кроме них в "черный список" злостных прогульщиков попали еще почти 80 нардепов.

"....в соответствии с Распоряжением главы Верховной Рады Украины от 13 декабря 2019 года № 1279-к "О прекращении возмещения народным депутатам Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года" прекращено возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, 81 народному депутату Украины на сумму 3 060 000 гривен 00 копеек", - указано в распоряжении о взыскании к избранникам народа, нарушающим коллективную дисциплину.

Также отмечается, что остатки ассигнований на регистрационных счетах в конце текущего года списываются в доход Государственного бюджета Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об опубликованном рейтинге нардепов-прогульщиков за декабрь 2019 года.