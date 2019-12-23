В декабре полсотни нардепов прогуляли заседания Рады

В этом месяце 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Рады. Кроме того, восемь нардепов и вовсе пропустили 90% голосований, сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ).

Отмечается, что ни одного раза не голосовали Любовь Шпак ("Слуга Народа"), Роман Иванисов (внефракционный) и Виталий Данилов ("Батькивщина") - эти политики не были зарегистрированы на заседаниях парламента в течение месяца.

Кроме того, практически не голосовали Антон Яценко ("За майбутнє"), который принял участие в 0,19% голосований, Вадим Столар (ОПЗЖ) - 7%, Игорь Палица ("За майбутнє") - 9%; Александр Абдуллин ("Батькивщина") - 9% и Андрей Деркач (внефракционный) - 9%.

В 100% голосований Рады приняли участие Руслан Князевич и Александр Бакумов, 21 нардеп парламента принял участие в 98-99% голосований.

Ранее глава КИУ Алексей Кошель отмечал, что вряд ли финансовые штрафы за неучастие в голосовании повлияют на систематических прогульщиков, тем более, если они являются депутатами-миллионерами.

Можно порадоваться, что есть среди парламентариев и отличники. Рекордсменом стал Владимир Ватрас ("Слуга народа"), который принял участие в 99,6% голосований.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в КИУ заметили такую тенденцию: депутаты неактивно голосуют за инициативы, которые предлагает Кабинет министров Украины.