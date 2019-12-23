В декабре полсотни нардепов прогуляли заседания Рады

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В этом месяце 51 народный депутат принял участие лишь в
половине голосований Рады. Кроме того, восемь нардепов и вовсе пропустили 90%
голосований, сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ).
Отмечается, что ни одного
раза не голосовали Любовь Шпак ("Слуга Народа"), Роман Иванисов
(внефракционный) и Виталий Данилов ("Батькивщина") - эти политики
не были зарегистрированы на заседаниях парламента в течение месяца.
Кроме того, практически не голосовали Антон Яценко
("За майбутнє"), который принял участие в 0,19% голосований, Вадим Столар
(ОПЗЖ) - 7%, Игорь Палица ("За майбутнє") - 9%; Александр Абдуллин
("Батькивщина") - 9% и Андрей Деркач (внефракционный) - 9%.
В 100% голосований Рады приняли участие Руслан Князевич и Александр Бакумов, 21 нардеп парламента принял участие в 98-99% голосований.
Ранее глава КИУ Алексей Кошель отмечал, что вряд ли финансовые штрафы за неучастие в голосовании повлияют на систематических прогульщиков, тем более, если они являются депутатами-миллионерами.
Можно порадоваться, что есть среди парламентариев и отличники. Рекордсменом стал Владимир Ватрас ("Слуга народа"), который принял участие в 99,6% голосований.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в КИУ заметили такую тенденцию: депутаты неактивно голосуют за инициативы, которые предлагает Кабинет министров Украины.
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