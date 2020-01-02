"Чистый четверг": в Раде предложили голосовать лишь один день в неделю

В парламенте зарегистрирован законопроект об изменениях в Регламент парламента, которым предлагается голосовать на пленарной неделе только в четверг. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Указанный законопроект под номером 2691 внесли в парламент руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и другие депутаты из этой фракции.

Предложенными изменениями определяется, что в дни проведения пленарных заседаний еженедельно, как правило: во вторник и среду будет проводиться обсуждение законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения; в четверг - голосование.

Кроме того, в проекте закона указано, что при рассмотрении законопроектов во втором чтении Верховная рада проводит голосование по каждому предложению, поправке, в отношении которой было принято решение о предварительной поддержке не менее чем одной третью голосов.

Отметим, что сейчас голосование в Верховной раде за законопроекты происходит во вторник, среду, четверг и иногда - в пятницу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что выступает против поспешного проведения реформы государственной Службы безопасности.



