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"Чистый четверг": в Раде предложили голосовать лишь один день в неделю

В "Слуге народа" посчитали необходимым внести реформы в регламент пленарных заседаний

сегодня, 16:48
Автор:

• Екатерина Белоброва

В парламенте зарегистрирован законопроект об изменениях в Регламент парламента, которым предлагается голосовать на пленарной неделе только в четверг. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Указанный законопроект под номером 2691 внесли в парламент руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и другие депутаты из этой фракции.

Предложенными изменениями определяется, что в дни проведения пленарных заседаний еженедельно, как правило: во вторник и среду будет проводиться обсуждение законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения; в четверг - голосование.

Кроме того, в проекте закона указано, что при рассмотрении законопроектов во втором чтении Верховная рада проводит голосование по каждому предложению, поправке, в отношении которой было принято решение о предварительной поддержке не менее чем одной третью голосов.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/sluga-naroda-hochet-ostavit-golosovaniya-1577974121.html
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