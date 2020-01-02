"Чистый четверг": в Раде предложили голосовать лишь один день в неделю

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В парламенте зарегистрирован законопроект об изменениях в Регламент парламента, которым предлагается голосовать на пленарной неделе только в четверг. Об этом передает агентство "РБК-Украина".
Указанный законопроект под номером 2691 внесли в парламент руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и другие депутаты из этой фракции.
Предложенными изменениями определяется, что в дни проведения пленарных заседаний еженедельно, как правило: во вторник и среду будет проводиться обсуждение законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения; в четверг - голосование.
Кроме того, в проекте закона указано, что при рассмотрении законопроектов во втором чтении Верховная рада проводит голосование по каждому предложению, поправке, в отношении которой было принято решение о предварительной поддержке не менее чем одной третью голосов.
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