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Главная / Новости / "Референдум не за горами": в Раде рассказали, когда рассмотрят новый законопроект
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"Референдум не за горами": в Раде рассказали, когда рассмотрят новый законопроект

Руслан Стефанчук заявил, что проект закона о референдуме уже на финальной стадии разработки

сегодня, 13:10
Автор:

• Екатерина Белоброва

Законопроект о народном участии в государственной работе  - референдуме - будет внесен на рассмотрение народным депутатам уже на следующей сессии заседания Верховной Рады. Об этом сообщил первый зам спикера парламента Руслан Степанчук, передает "Интерфакс-Украина".

Так, по его словам, глава Верховной Рады распорядился о создании рабочей группы, которая активно проводит разработку проектов для внедрения и урегулирования народовластия в Украине.

"У меня на руках пока распоряжение председателя Верховной Рады о создании рабочей группы по разработке законопроектов о народовластии. Вы знаете, что эта рабочая группа собиралась уже шесть раз. Мы разработали целую структуру законопроектов, касающихся народовластия. Ее не решает один закон о референдуме, но он стал первым в нашей разработке", - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о вероятных сроках проведения референдума в отношении открытия рынка земли.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/political/635204.html
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