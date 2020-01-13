"Референдум не за горами": в Раде рассказали, когда рассмотрят новый законопроект

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Законопроект о народном участии в государственной работе - референдуме - будет внесен на рассмотрение народным депутатам уже на следующей сессии заседания Верховной Рады. Об этом сообщил первый зам спикера парламента Руслан Степанчук, передает "Интерфакс-Украина".
Так, по его словам, глава Верховной Рады распорядился о создании рабочей группы, которая активно проводит разработку проектов для внедрения и урегулирования народовластия в Украине.
"У меня на руках пока распоряжение председателя Верховной Рады о создании рабочей группы по разработке законопроектов о народовластии. Вы знаете, что эта рабочая группа собиралась уже шесть раз. Мы разработали целую структуру законопроектов, касающихся народовластия. Ее не решает один закон о референдуме, но он стал первым в нашей разработке", - подчеркнул Стефанчук.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о вероятных сроках проведения референдума в отношении открытия рынка земли.
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