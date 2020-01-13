Рада возвращается в «турборежим»: эксперты сказали, чего можно ждать от нардепов

Народные депутаты вернулись с каникул и во вторник, 14 января, начнут работу в сессионном зале. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего в ближайшее время можно ожидать от украинского парламента, который впервые в 2020 году соберется на сессию 14 января.

Все получат дивиденды

Политический аналитик Максим Маньковский считает, что основным сюрпризом политического сезона-2020 может стать только полная независимость парламента.



"От президента, олигархических групп влияния - и далее по списку, - поясняет эксперт. - Понимая, что это скорее с области фантастики, особых неожиданностей с первых дней работы в этом году я не ожидаю. Думаю, всё будет очень прогнозируемо".



Скорее всего, отмечает Маньковский, уже на этой неделе мы увидим продолжение борьбы за землю.



"Все шаги власти, говорят о том, что она сделает всё возможное, чтобы в ближайшее время законопроект № 2178-10, в том варианте, который сейчас висит на сайте ВР, был принят во втором чтении, - продолжает аналитик. - Еще в прошлом году к сбору голосов в парламенте подключились тяжеловесы с Банковой, а именно - председатель Офиса президента Андрей Богдан. Что говорит о том, что этот вопрос - на личном контроле у президента. Могут ли здесь быть неожиданности? Конечно! Нардепы могут не договориться, потому что градус напряжения в обществе очень большой".



Неожиданностью будет, если Рада не начнет рассматривать правки к "земельному" законопроекту уже завтра. Это будет означать, что голосов для принятия закона нет, отмечает эксперт.



По словам Маньковского, следует понимать, что каждая из сторон в результате принятия этого закона, получит свои дивиденды.



"Власть - очередной транш МВФ и поступления в бюджет. Оппозиция - свои электоральные баллы. Агрохолдинги - землю. Депутаты - доплаты к заработной плате (за голосование). Поэтому каждый знает, за что борется", - резюмирует аналитик.



Борьба с "фейковыми новостями" не за горами

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых обращает внимание на то, что многие из депутатов, в том числе и оппозиции, успели засветиться во время новогодне-рождественских каникул на дорогих и жарких курортах мира. Так что отдохнувшие - они с новыми силами приступят к работе над законопроектами, которые проталкивает президент и Кабмин.



"А их, основных, уже накопилось в очереди, - подчеркивает эксперт. - Так что ожидаем проталкивания через ВР закон про продажу земли (который до сих пор по-настоящему не обговаривался с обществом и специалистами), а также Трудового кодекса от министра Милованова (который независимые профсоюзы окрестили Кодексом про рабство). Ситуация в экономике пока не радует, а наполнение бюджета в последнем квартале было далеко не лучшим. Поэтому в Раде уже начали рассматривать законопроекты по усилению полномочий фискалов и ограничению возможностей бизнеса".



Новая власть, по словам Олега Вострых, попадает под прицелы журналистов и блогеров, которые достаточно придирчиво относятся к новой команде, ожидая от них выполнения предвыборных обещаний. Острые материалы с анализом и выводами не всегда приходятся по вкусу новым руководителям на Банковой. Так что не за горами, считает эксперт, рассмотрение законопроектов "про фейковые новости и ответственность за их распространение".



"Ограничение свободы слова под вывеской борьбы с фейками – не новая струя в украинской политике, - подчеркивает Вострых. - В ближайшее время стоит ожидать и изменений в Избирательное право. Команде президента необходимо уже сейчас озаботиться своим политическим будущим и подготовить плацдарм для второго срока и фракции в Раде. А всего этого не достичь, если нет структуры управления на местах. Так что "децентрализация" с усилением полномочий президента через префектов и финансовые рычаги при показной "свободе" от центра – ближайшая перспектива".



Эксперт предполагает, что в это неспокойное время для мировой экономики, а также в свете разгорающегося конфликта на Ближнем востоке, президенту и его команде придется сталкиваться с множеством кризисов в Украине.



"Недовольство населения из-за повышения тарифов на коммунальные услуги, уменьшение рабочих мест, закрытие ФОП-ов после усиления давления на их деятельность, раскол по вопросу продажи земли, отступление на Донбассе и многое другое, будет вынуждать новую команду принимать законы усиливающие государство и ограничивающие свободы граждан. Увеличение финансирования силовиков и спецслужб, и уменьшение бюджетов для медицины, образования, - прогнозирует Вострых. - Турборежим в Верховной Раде, при наметившемся расколе в монофракции, будет активно продолжен".



По мнению эксперта, будет усилено давление на фракцию "Слуга народа" на фоне наметившегося раскола для ускорения принятия законов.



"В целом, год ожидается напряженным, насыщенным и наполненным активными политическими событиями. Скучать никому не придется!", - резюмировал он.



Экономику нужно запустить

Политический эксперт Антон Кучухидзе затрудняется ответить, какие (хорошие – или плохие) сюрпризы преподнесет Рада. Но не сомневается, что за ряд законопроектов там развернется колоссальная "бойня".



"Три принципиальных законопроекта должны рассмотреть в ближайшее время (возможно – на этой неделе). Первый - налоговая реформа. Второй - открытие рынка земли. Третий - легализация игорного бизнеса, - перечисляет эксперт. - Все эти законопроекты объединяет колоссальная их актуальность. При этом никто не знает, в каком конечном виде их будут принимать".



Налоговая реформа, по словам Кучухидзе, необходима, чтобы запустить экономику. Но конкретики от правительства и депутатов правящей партии - крайне мало.



"Интересы аграриев практически не были учтены во время принятия закона об открытии рынка сельхозземель в первом чтении, - продолжает эксперт. – Сейчас вносят правки, чтобы уменьшить концентрацию земли в одних руках, чтобы не продавать ее иностранцам. Но украинских аграриев интересуют еще и налоговые льготы и преференции, которые они могут получить. С этим пока всё тоже не ясно".



Кроме того, с помощью легализации игорного бизнеса можно серьезно наполнить бюджет, отмечает эксперт. Однако и с этим законопроектом (особенно по части налогообложения) на данный момент всё очень туманно.



"Парламент должен выполнить функцию широкого диалога, широкой дискуссии – и, наконец, найти решения по этим трем принципиальным законопроектам", - добавил Кучухидзе.



Как сообщал сайт "Комментарии", законопроект о рынке земли был утвержден ко второму чтению профильным Комитетом Верховной Рады.

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