В Раду поступил обновленный вариант законопроекта о рынке земли

Законопроект о рынке земли был утвержден ко второму чтению профильным Комитетом Верховной Рады. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.



Так, покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только граждане Украины. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на всеукраинском референдуме.



Ограничение на покупку земли "в одни руки" снижено с 200 тыс. га до 10 тыс га. При этом нет ограничений для связанных лиц.



"Как считается ограничения - например, человек имеет 25% в компании. Эта компания является владельцем 8 тыс га. Тогда, считается, что человек выбрал 1/4 от 8 тыс = 2 тыс га. И еще может докупить 8 тыс га", - пояснил министр.



По словам чиновника, банки также смогут становиться собственниками земли. Однако это возможно только путем взыскания залога и без ограничения в 10 тыс. га. Земля должна быть продана в течение двух лет с дня взыскания.



"Все банки имеют право кредитовать землю, независимо от формы собственности. То есть, банки с иностранным капиталом могут кредитовать землю, получать землю в залог, но должны продать ее. Если банки не продают землю в течение двух лет, земля конфискуется на опальной основе. Государство выставляет землю на продажу, забирает расходы, и остальное возвращает банку", - добавил Милованов.





Напомним, ранее Верховная Рада поддержала законопроект о рынке земли в первом чтении. "За" проголосовали 240 народных депутатов: 227 — от "Слуги народа" и 13 внефракционных.

Как сообщал сайт "Комментарии", депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что на сегодня законопроект о рынке земли слишком "сырой" и нуждается в доработке. В частности, речь идет о норме, которая позволяет приобрести "в одни руки" до 200 тыс. га земли.