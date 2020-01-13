Зеленский ужесточил контроль над педофилами

Сегодня гарант Конституции Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в Украине будет создан Единый реестр преступников, совершивших акт растления в адрес малолетних детей. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Известно, что законопроект был принят еще 19 декабря 2019 года.

Реестр будет заполняться за счет приговоров суда по статьям, предусматривающим наказание за нарушение сексуальной неприкосновенности детей.

Доступ к данным Реестра предусматривает закрытую форму, а получить его, согласно закону, могут только сотрудники правоохранительных органов и Госбюро расследований.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине увеличилось количество преступлений на сексуальной почве, при которых пострадавшими становятся также и несовершеннолетние. Так, по данным за июль 2019 года больше всего случаев зафиксировано в Киевской области - семь. Далее идет Донецкая область, где пострадали пятеро детей. Потом Одесская область, где за полгода четверо детей стали жертвами педофилов.

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